Πολωνία: Κατάρριψη ρωσικών drones εντός του FIR της - Σε συνεχή επαφή με ΝΑΤΟ

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για «επιθετική πράξη» και πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών. Ενημερώθηκε ο Ρούμπιο.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Μόσχας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τουσκ. Ήδη έγινε σχετική ενημέρωση του ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον από τη Βαρσοβία, σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για «επιθετική πράξη» εις βάρος της χώρας, ενώ γίνεται έρευνα για τα θραύσματα των drones που έχουν καταρριφθεί εντός της Πολωνίας. «Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε . Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Λόγω της κατάστασης έχει κλείσει ο εναέριος χώρος πάνω από την πολωνική πρωτεύουσα και έχει αναστείλει προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις το διεθνές αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, αν και παραμένει σε λειτουργία. Σύμφωνα όμως με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, οι Πολωνοί έχουν αναστείλει τις πτήσεις σε συνολικά τέσσερα αεροδρόμιά τους.

Όπως επιβεβαίωσε και ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. «Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», συμπλήρωσε.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, χρησιμοποιήθηκαν οι δυνάμεις αεράμυνας τόσο της Πολωνίας όσο και του ΝΑΤΟ. Ο στρατός της Πολωνίας δήλωσε ότι η είσοδος drones στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία ήταν μια «πράξη επιθετικότητας» που απείλησε την ασφάλεια του έθνους και η οποία απαιτούσε την κατάρριψη των αντικειμένων.

«Πρόκειται για μια πράξη επιθετικότητας που έθεσε μια πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», δήλωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση αντιμετώπισης της επίθεσης συνεχίζεται και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους λέγοντας ότι μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι περιοχές Ποντλάσκιε, Μαζοβιέτσκιε και Λουμπέλσκιε.

Παράλληλα, οι δυνάμεις εφεδρείας της Πολωνίας τέθηκαν σε ετοιμότητα για ταχεία ανάπτυξη εφόσον χρειαστεί. Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 που η Πολωνία χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της. Η ουκρανική αεροπορία επιβεβαίωσε ότι ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, συνιστώντας απειλή για την πολωνική πόλη Ζαμός.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από drones εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του περίφημου Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, οποιαδήποτε επιθετική πράξη κατά ενός μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θεωρείται πράξη εναντίον όλων των μελών της. Ο κ. Τουσκ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη γίνει σχετική ενημέρωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουίλσον, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε ότι η Ρωσία «επιτέθηκε στην Πολωνία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ», με drones, μιλώντας για «πράξη πολέμου». O Δημοκρατικός Γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν δήλωσε ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones καταδεικνύουν ότι «ο Βλαντιμίρ Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητά της Δύσης να προστατεύσει την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής».