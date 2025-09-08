Βουλή: Στην ολομέλεια την Τρίτη το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή

Στην ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο, Τρίτη, το νομοσχέδιο «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στην ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο, Τρίτη, το νομοσχέδιο «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι με τις νέες ρυθμίσεις, διευρύνονται τα εργαλεία εφαρµογής της κοινωνικής αντιπαροχής, με την ανέγερση ή επισκευή κοινωνικών κατοικιών και τη µίσθωσή τους, σε οικονοµικά προσιτές τιµές, σε ευάλωτες, κοινωνικά, οµάδες. Ορίζεται επίσης η έννοια και το πλαίσιο εφαρµογής της κοινωνικής µίσθωσης, θεσµοθετείται η πιστοποίηση χορήγησης της τριτεκνικής ιδιότητας, η οποία διατηρείται ισοβίως, και αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

«Νομοθετούμε για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για να έχουν ένα σπίτι αξιοπρεπές κι ένα σπίτι προσιτό, για να αυξήσουμε το στεγαστικό απόθεμα σε όλη τη Χώρα, για να γκρεμίσουμε τα εμπόδια, διευκολύνοντας τις μεγάλες, τις τρίτεκνες οικογένειες, για να βοηθήσουμε τις οικογένειες που μεγαλώνουν στο σπίτι τους τα παιδιά με αναπηρία και θέλουν να έχουν μια δομή για το Σαββατοκύριακο που οι γονείς μπορεί να πρέπει να φύγουν», ανέφερε ο υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κλείνοντας, νωρίτερα σήμερα, τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Η υπουργός αναφέρθηκε στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι ήδη με τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», έχουν σήμερα το σπίτι τους 21.000 πολίτες.

Δηκτική για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στη «μεταρρύθμιση» της κοινωνικής αντιπαροχής και το κοινωνικό μίσθωμα, ήταν η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα. «Δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε ατελείωτες ασκήσεις επί χάρτου, να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, να αλληλοκατηγορούμαστε για δράση και για αδράνεια. Ο ελληνικός λαός απαιτεί από εμάς συνέπεια και πράξεις. Και απαιτεί από εμάς εφαρμόσιμα νομοσχέδια. Το παρόν νομοσχέδιο είναι και εφαρμόσιμο και μπορεί να φέρει αποτελέσματα», είπε η βουλευτής της ΝΔ που χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο, για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης, την κοινωνική αντιπαροχή. «Αξιοποιούμε την περιουσία του δημοσίου που μέχρι τώρα παραμένει αναξιοποίητη. Αυξάνουμε το απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών που θα είναι ενεργειακές και σύγχρονες», είπε η κ. Συρεγγέλα και υπογράμμισε ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων κατοικιών θα αφορά σε κοινωνικό μίσθωμα και θα απευθύνεται κυρίως σε οικονομικά ευάλωτους πολίτες. Η βουλευτής αναφέρθηκε και στη συνεργασία, μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, με στόχο το 25% των κατοικιών, που θα κατασκευαστούν, να καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και το 75% να απευθύνεται σε οικογένειες με πολλά παιδιά, σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία και σε άλλους ευάλωτους πολίτες. Χαρακτήρισε επίσης «βήμα εναρμονισμένο με τις εξαγγελίες του 2023», την ισόβια τριτεκνική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή για τους τρίτεκνους γονείς. «Σήμερα, τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα επεκτείνονται και στα παιδιά τους μέχρι το 23ο έτος ή το 25ο, εφόσον σπουδάζουν ή υπηρετούν τη θητεία τους, και φυσικά η κυβέρνηση έχει επιφυλαχθεί για τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις. Στα δε άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα δικαιώματα διατηρούνται ισοβίως», σημείωσε η εισηγήτρια της ΝΔ.

«Έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο για το οποίο η κυβέρνηση αποφεύγει συστηματικά να δώσει διευκρινίσεις. Το νομοσχέδιο παραμένει ασαφές, αποσπασματικό και χωρίς στρατηγική», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας κινείται με λογική ιδιωτικοποίησης του προβλήματος, παράδοσης της δημόσιας περιουσίας σε εργολάβους, έλλειψης σαφών κανόνων για το δημόσιο όφελος. «Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε παρουσιάσει εδώ και μήνες ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στέγη. Βασικός του άξονας είναι η δημιουργία ενός δημόσιου φορέα κοινωνικής κατοικίας που θα λειτουργεί με συμμετοχικό χαρακτήρα, θα βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο και θα έχει αρμοδιότητες διαχείρισης, κατασκευής, ανακαίνισης και εποπτείας», είπε η κ. Καζάνη. Η βουλευτής προεξόφλησε ότι οι νέες κατοικίες που θα κατασκευαστούν, δεν θα ρίξουν τις τιμές, γιατί θα απευθύνονται σε άτομα που θεωρητικά ήδη μπορούν να πληρώσουν τις εμπορικές αξίες, ενώ και για το κοινωνικό μίσθωμα, όπως σημείωσε, η διατύπωση του νομοσχεδίου είναι ασαφής. «Ουσιωδώς, λοιπόν, δεν μιλάμε για κοινωνικό μίσθωμα, αλλά για άλλο ένα δώρο στους εργολάβους και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη διάρκεια των μισθώσεων, για την προστασία μετά τη λήξη τους και για το τι θα γίνει με τις οικογένειες που αλλάζει η σύνθεσή τους. Δεν οικοδομείται ένα μόνιμο δίχτυ ασφάλειας, αλλά μία εύθραυστη και ασαφής λύση», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

«Μας λέτε πως όταν δυόμισι εκατομμύρια συμπολίτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όταν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όταν έχει μειωθεί η ιδιοκατοίκηση κατά 600.000 κατοικίες τα τελευταία χρόνια, εσείς θα λύσετε το ζήτημα με 250 με 300 κατοικίες», σχολίασε η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση σπεύδει να χαρακτηρίσει «μεταρρύθμιση» το κοινωνικό ενοίκιο, χωρίς να προσδιορίζει το ποσό της μείωσης, την ίδια ώρα που τα ενοίκια αυξάνονται ετησίως με ρυθμό 11,4%. «Δίνετε υποσχέσεις για 2.000 κατοικίες σε στρατόπεδα, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, την ώρα που η Πορτογαλία κατασκευάζει 26.000, η Ιρλανδία 33.000, η Ισπανία σχεδιάζει να φτάσει 160.000 νέες κατοικίες», σχολίασε η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καταθέτει νομοσχέδια που μόνο μέλημα έχουν την εξυπηρέτηση εργολαβικών συμφερόντων.

Την πολιτική που οδήγησε στις τράπεζες και τους πλειστηριασμούς τη λαϊκή κατοικία, κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης. «Είναι πραγματικά μέγιστο θράσος να μιλάτε για στέγη - δικαίωμα, όταν με τις πολιτικές όλων σας- και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και παλαιότερα- πραγματικά το έχετε κάνει είδος πολυτελείας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έχει πέσει 15 ποσοστιαίες μονάδες, από το 84,6% το 2005 στο 69,7% το 2024. Όταν το πρώτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 57,9%, τα ενοίκια κατά 27,8%, ενώ την ίδια περίοδο η αύξηση του πραγματικού μισθού μόλις που ξεπέρασε το 10%. Όταν 300.000 κατοικίες, που προήλθαν από τη μείωση της ιδιοκατοίκησης, βρίσκονται υπό τον έλεγχο τραπεζών και fund», ανέφερε ο Μανώλης Συντυχάκης και κατήγγειλε ότι «έκανε φτερά η περιουσία του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας» και αυτό, ενώ η ακίνητη περιουσία του καταργηθέντος ΟΕΚ είναι εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και πολλά από αυτά να είναι «πραγματικά φιλέτα, από την Κηφισιά μέχρι το Βόλο, το Λαύριο και σε άλλες περιοχές». Αυτή την περιουσία που αποτελεί ιδρώτα του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση την παραδίδει στους επιχειρηματικούς ομίλους, κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ.

«Τα καθημερινά έξοδα σε βασικές ανάγκες αυξάνονται με συνέπεια τα ποσοστά αστεγίας να αυξάνονται και αυτά. Οι τιμές ενοικίων εκτοξεύονται και οι πολίτες συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες ανασφάλειας και αδυναμίας οποιουδήποτε προγραμματισμού. Στον αντίποδα η Κυβέρνηση συνεχίζει να μοιράζει υποσχέσεις αντί για σπίτια», σχολίασε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου και ζήτησε η Κυβέρνηση να δώσει λύσεις και να λάβει πρακτικά μέτρα, ώστε τα στεγαστικά προγράμματα να φτάνουν άμεσα σε όσους έχουν ανάγκη. Επίσης, να διασφαλιστεί ότι η Κυβέρνηση δεν θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο πλαίσιο για πολιτικούς ή πελατειακούς σκοπούς και ότι οι πόροι δεν θα κατευθυνθούν σε επιλεγμένες ομάδες με γνώμονα πολιτικές προτιμήσεις.

«Η κοινωνική αντιπαροχή έχει γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο της ΔΕΘ. Ψηφίστηκε το 2022 και, κάθε χρόνο, ο Πρωθυπουργός υποσχόταν ότι θα εφαρμοστεί τους επόμενους τρεις μήνες. Μόνο που χρειάστηκαν τρία χρόνια για να συμφωνήσει η Κυβέρνηση με τους μεγαλοεργολάβους πώς ακριβώς θα δομηθεί το πρόγραμμα για τα συμφέροντά τους», είπε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου και σημείωσε ότι «εδώ δεν έχουμε ούτε κοινωνική, ούτε αντιπαροχή». Ιδίως για το κοινωνικό μίσθωμα, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε ότι με το νομοσχέδιο, «μόνη υποχρέωση του εργολάβου, είναι απλώς να ενοικιάσει σε χαμηλότερη τιμή τα διαμερίσματα της αντιπαροχής από τα ενοίκια της περιοχής. Πάλι όμως αυτή την τιμή τη χαμηλότερη, δεν την ορίζει το κράτος, αλλά ο εργολάβος».

«Έχουν γίνει φανερές οι ελλείψεις σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος και επισήμανε ότι «πάσχει» ο τρόπος επιλογής των αναδόχων των εργολάβων που θα κατασκευάσουν τα ακίνητα. «Εδώ έχουν γίνει πολλαπλά λάθη. Γιατί, αφενός περιόρισε στο 30% το ποσοστό των κατοικιών που θα διατίθενται ως κοινωνική κατοικία, αφετέρου έδωσε μεγάλα προνόμια στον εργολάβο και τον κατέστησε ενδιάμεσο μεταξύ δημοσίου και δικαιούχων», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» και παρατήρησε ότι με το νομοσχέδιο δεν προωθείται μια κοινωνική πολιτική, αλλά μια πολιτική για τους εργολάβους.

«Το νομοσχέδιο μιλάει για την κοινωνική αντιπαροχή, με προδιαγραφές όμως που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ιδιωτών», είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας και σημείωσε ότι θα παραχωρηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας της δημόσιας περιουσίας στους ολίγους, στους ιδιώτες, στο όνομα της κοινωνικής πολιτικής που ενισχύει τον φτωχό και τον αδύναμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ