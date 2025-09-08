Ουκρανία: Η Ρωσία διαθέτει «τρεις φορές περισσότερες» δυνάμεις και πόρους στο μέτωπο

Η Ρωσία διαθέτει κατ' ελάχιστον «τρεις φορές περισσότερες» δυνάμεις και πόρους απ' ό,τι η Ουκρανία στη γραμμή του μετώπου, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεκσάντρ Σίρσκι.

Η Ρωσία διαθέτει κατ' ελάχιστον «τρεις φορές περισσότερες» δυνάμεις και πόρους απ' ό,τι η Ουκρανία στη γραμμή του μετώπου, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεκσάντρ Σίρσκι.

«Αυτή τη στιγμή, ο εχθρός έχει τρεις φορές περισσότερες δυνάμεις και πόρους» και, «στους κύριους τομείς» του μετώπου, μέχρι «τέσσερις ως έξι φορές» περισσότερες, εξήγησε σε ανακοίνωσή του στο Facebook στην οποία έκανε τον απολογισμό του Αυγούστου.

«Ο εχθρός χρησιμοποιεί την τακτική της 'έρπουσας' προώθησης με μικρές ομάδες πεζικού να προσπαθούν να διεισδύσουν στα χωριά, χρησιμοποιώντας το χώρο μεταξύ των θέσεων και αποφεύγοντας την άμεση μάχη», δήλωσε ο Σίρσκι.

Στα μέσα Αυγούστου οι ρωσικές δυνάμεις είχαν επιτύχει, με αυτή την τακτική, να εισέλθουν στα περίχωρα της Ντομπροπίλια, πόλης στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ όπου σταθμεύει φρουρά, προωθούμενες μέσα σε λίγο χρόνο κατά 10 χιλιόμετρα, πριν τις σταματήσει μερικές ημέρες αργότερα ο ουκρανικός στρατός.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν στην ανατολική Ουκρανία σε όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, αν και με ρυθμό ελαφρώς πιο αργό απ' ό,τι τους προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο των δεδομένων που διατίθενται από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Ο Σίρσκι εξέφρασε εντούτοις την ικανοποίησή του για έναν «θετικό» απολογισμό.

«Σταθεροποιήσαμε την κατάσταση στις πιο απειλητικές ζώνες (...) ανακτώντας τα χαμένα εδάφη, προστατεύοντας τις πόλεις μας από τους εχθρικούς πυραύλους και τα εχθρικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πλήττοντας σε βάθος στη Ρωσία», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο 58 τετραγωνικών χιλιομέτρων και οικισμών.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και συνεχίζει τις επιθέσεις για να αποσπάσει εδάφη, παρά τις βαρειές απώλειες και πρόσφατες απόπειρες να διεξαχθούν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ