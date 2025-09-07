ΔΥΠΑ: Οι «Ημέρες Καριέρας» επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η ΔΥΠΑ παραμένει αξιόπιστος εταίρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, αναφέρει η διοικήτρια του Οργανισμού Γιάννα Χορμόβα.

Την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, οι «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, απ΄ όπου και ξεκίνησαν.

Στη διήμερη 45η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δηλώνει ότι οι «Ημέρες Καριέρας» επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου ξεκίνησαν πριν από τέσσερα χρόνια και συνεχίζουν με μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.

«Η πρωτοβουλία αυτή έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για μια σύγχρονη, αποτελεσματική υποστήριξη της απασχόλησης» σημειώνει η κ. Χορμόβα και επισημαίνει ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει, η ΔΥΠΑ ξεπερνά τα παρωχημένα στερεότυπα και χρησιμοποιεί καινοτόμα εργαλεία, για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

«Οι "Ημέρες Καριέρας" φέρνουν κοντά εργαζόμενους και επιχειρήσεις με άμεσο, ανοιχτό και διαδραστικό τρόπο. Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενώ οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ταλέντα που ίσως δεν εντόπιζαν αλλιώς, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Με αυτήν την πρωτοβουλία αλλάζουμε την εικόνα της ΔΥΠΑ: από επιδοματικό και δυσκίνητο οργανισμό σε σύμμαχο της αγοράς, που ακούει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η ΔΥΠΑ παραμένει αξιόπιστος εταίρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, προσφέροντας εργαλεία που πραγματικά κάνουν τη διαφορά» τονίζει η κ. Χορμόβα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απήχηση του θεσμού

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, η απήχηση του θεσμού είναι εντυπωσιακή, με τους αριθμούς να αποδεικνύουν εύγλωττα την επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Συγκεκριμένα, από τον Σεπτέμβριο του 2021, έχουν πραγματοποιηθεί 44 «Ημέρες Καριέρας» σε 18 πόλεις της χώρας (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Βόλος, Ιωάννινα, Χαλκίδα, Ελευσίνα, Λαμία, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Τρίκαλα, Κόρινθος, Καβάλα, Ελευσίνα και Χανιά).

Με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις με 75.000 θέσεις εργασίας και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.000 προσλήψεις, ενώ οι αναζητούντες εργασία που συμμετείχαν ξεπέρασαν τους 80.000.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί και δύο «Ημέρες Καριέρας» στο εξωτερικό. Η πρώτη έγινε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, με τη συμμετοχή 51 επιχειρήσεων που προσέφεραν 1.800 θέσεις εργασίας και οι αναζητούντες εργασία που συμμετείχαν ανήλθαν σε 1.600. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, με 29 επιχειρήσεις και περισσότερες από 1.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του 2025, πραγματοποιήθηκαν εννέα «Ημέρες Καριέρας» σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού: Αθήνα (2), Βόλο, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Χαλκίδα και Στουτγκάρδη Γερμανίας. Συμμετείχαν συνολικά 1.400 επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκαν 2.300 προσλήψεις, ενώ οι αναζητούντες εργασία που έλαβαν μέρος ξεπέρασαν τους 24.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ