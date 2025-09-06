Τραμπ: Οι τρεις πιθανοί αντικαταστάτες του Πάουελ στη Fed

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταλήξει στα ονόματα των Κέβιν Χάσετ, Κέβιν Γουόρς και Κρίστοφερ Γουόλερ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η σύντομη λίστα του με υποψηφίους για να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ ως πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) περιλαμβάνει πλέον τον σύμβουλό του Κέβιν Χάσετ, τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς και τον νυν διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ.

Ο Τραμπ σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι τρεις άνδρες είναι οι τελικοί υποψήφιοι για διορισμό στην Fed, προσθέτοντας ότι θα εξέταζε και τον Σκοτ Μπέσεντ, αλλά ο υπουργός Οικονομικών δεν ενδιαφέρεται.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, επιβεβαίωσε την έλλειψη ενδιαφέροντός του.

«Είχα τέσσερις», είπε ο Τραμπ. «Τώρα μιλάω για τρεις. Μου είπε (ο Μπέσεντ): “Δεν φεύγω”».

Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να τοποθετήσει έναν επικεφαλής της Fed που να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την επιδίωξή του για ταχείες μειώσεις επιτοκίων, επικρίνοντας έντονα τον Πάουελ ότι «άργησε πάρα πολύ» να δράσει όσον αφορά το κόστος δανεισμού και ότι επιβαρύνει τους αγοραστές κατοικιών με υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων.

Η Fed υπό τον Πάουελ έχει διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά όλο το έτος, λόγω ανησυχιών ότι οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, αν και πρόσφατα οι ανησυχίες του έχουν στραφεί περισσότερο προς την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Η επιλογή του επόμενου προέδρου της Fed έχει μεγάλη σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις αλλαγές στην ηγεσία της Fed για ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων, την πολιτική για τον πληθωρισμό και την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Η απασχόληση στις ΗΠΑ παρουσίασε απότομη επιβράδυνση τον Αύγουστο και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τετραετίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας επιδεινώνονται.

Ο Πάουελ, τον προηγούμενο μήνα, επισήμανε τους καθοδικούς κινδύνους για την αγορά εργασίας, που «ίσως να δικαιολογούν» μια προσεκτική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής — δήλωση που οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι αναλυτές εξέλαβαν ως ένδειξη ότι πιθανότατα θα υποστήριζε μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τον Σεπτέμβριο.

Αυτό απέχει πολύ από τις πολλαπλές ποσοστιαίες μονάδες μείωσης που απαιτεί ο Τραμπ.

Ο Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, υπήρξε σταθερός υποστηρικτής των δασμών και άλλων πολιτικών του Τραμπ και συμφωνεί με την άποψη του προέδρου ότι η Fed διατηρεί τα επιτόκια αδικαιολόγητα υψηλά.

Ο Γουόρς έχει επανειλημμένα ζητήσει μια «αλλαγή καθεστώτος» στη Fed.

Ο Γουόλερ, που ήταν επικεφαλής του τμήματος έρευνας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σεντ Λούις πριν ο Τραμπ τον διορίσει κυβερνήτη της Fed το 2020, θα αποτελούσε μια επιλογή που στηρίζει τον θεσμικό χαρακτήρα της Τράπεζας.

Ο Μπέσεντ εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της Fed την Παρασκευή και ζήτησε πλήρη αναθεώρηση της λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας - από το προσωπικό και την έρευνα, έως τη νομισματική πολιτική.

