Επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και στο υπό κατασκευή Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, επισκέφθηκε αρχικά το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης και ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης. Ο κ. Γεωργιάδης αφού έδωσε συγχαρητήρια στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, κάνοντας ειδική αναφορά στην βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η Χαλκιδική, ευχαρίστησε και τους εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση (on camera): «Σκοπός μας είναι να σώζουμε ζωές. Έχουμε ρίξει το μέσο χρόνο απόκρισης από τα 50 λεπτά στα 12 λεπτά. Δεν υπήρξε ούτε ένα περιστατικό στο οποίο φέτος το ΕΚΑΒ να μην ήταν εδώ στην ώρα του, ακόμα και σε περιστατικά που απασχόλησαν πολύ έντονα την κοινή γνώμη. Νομίζω ότι και του χρόνου με την παραλαβή των καινούριων ασθενοφόρων μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που κάναμε, θα έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε (on camera): «Η μεταρρύθμιση για τους ψυχικά ασθενείς είναι μια προσπάθεια που κάνουμε σε συνεργασία και με τα νέα περιφερειακά – υπηρεσιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα και τα οποία θα ξεκινήσουν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε ήδη ετοιμάσει πιλοτικό σχέδιο με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Χαραλάμπους και πιστεύουμε ότι στο 1ο εξάμηνο του 2026 αυτό το πιλοτικό σχέδιο, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας θα λάβει σάρκα και οστά».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη και τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», όπου είχε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Νικήτα Παπαδόπουλο, την Αναπληρώτρια Διοικήτρια Ανατολή Κωνσταντινίδου, μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και εκπροσώπους του συλλόγου εργαζομένων. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ειδικότερα για το έργο ανέγερσης κτιρίων αφιερωμένων σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια αιματολογικής κλινικής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» φτιάχνεται, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, η μοναδική στην Ελλάδα ειδική κλινική για την παραγωγή των εξειδικευμένων ανοσοθεραπειών. Το Νοσοκομείο σήμερα περιθάλπει 30 ασθενείς, όπου η ανοσοθεραπεία τους κοστίζει 300.000€ ανά άτομο, περίπου 10.000.000€ ετησίως. Όταν το Κέντρο αυτό θα είναι έτοιμο, η κάθε ανοσοθεραπεία θα κοστίζει περίπου 45.000€. Με αυτή τη μονάδα λοιπόν το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταβάλλεται σε ένα από τα σπουδαιότερα Νοσοκομεία στα Βαλκάνια.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά ευτυχής και υπερήφανος που σε λίγους μήνες θα γίνουν τα εγκαίνια του κέντρου ανοσοθεραπείας εδώ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, του μεγαλύτερου και σπουδαιότερου κέντρου κυτταρολογικών θεραπειών σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα μιλήσαμε με τον κύριο Διοικητή και τους εργαζομένους του Νοσοκομείου, οι οποίοι μου επιφύλαξαν μια πολύ θερμή υποδοχή και τους ευχαριστώ. Στο Νοσοκομείο Παπανικολάου υλοποιούνται έργα ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε κάνει προσλήψεις προσωπικού και θα κάνουμε δεκτά και τα υπόλοιπα αιτήματα τους. Στόχος μας είναι το νοσοκομείο αυτό, να γίνει από τα βασικά και θεμελιώδη νοσοκομεία του συστήματος υγείας της Βόρειας Ελλάδος».

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη και ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζιδης επισκέφθηκαν το υπό κατασκευή Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στις αρχές του 2027. Ως το πρώτο αποκλειστικά παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών, θα παρέχει παιδιατρική περίθαλψη για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα το δίκτυο υπηρεσιών υγείας για παιδιά και εφήβους σε ολόκληρη τη χώρα. Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος για την παιδιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση, προωθώντας την καινοτομία και την αριστεία στην ιατρική πρακτική, στην έρευνα και την εκπαίδευση καθώς θα στεγάζει πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και εργαστήρια μάθησης και έρευνας.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφού επιθεώρησε τις εργασίες και την πρόοδο του έργου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αυτό θα είναι το ωραιότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα, ίσως ένα από τα ωραιότερα νοσοκομεία του κόσμου και είναι δική μας ευθύνη να το στελεχώσουμε με το κατάλληλο προσωπικό. Από τις αρχές του 2027 θα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το καλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ανατολικής Ευρώπης. Είμαι υπερήφανος. Προχωράνε τα έργα εντός χρονοδιαγράμματος και το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ για να βοηθήσει σε οποτεδήποτε χρειάζεται».