Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει την διεξαγωγή έρευνας για το έργο του GSI

Reuters: Επιβεβαιώνει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο του GSI

Ευρωπαίοι εισαγγελείς ερευνούν πιθανές ποινικές ενέργειες που σχετίζονται με το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο αξίας 1,9 δισ. ευρώ για την κατασκευή υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επιβεβαιώνει τις δηλώσεις του Κύπριου προέδρου και επικαλείται την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Όπως σημειώνει το Reuters, το έργο του Great Sea Interconnector υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ και έχει στόχο να συνδέσει τα ελληνικά με τα κυπριακά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ. Το έργο έχει υποστεί πολλές καθυστερήσεις και η Κύπρος έχει ζητήσει διευκρινίσεις ως προς το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα από την άλλη, επιβεβαίωσε την δέσμευσή της στην υλοποίηση του GSI τον Μάρτιο έπειτα από αναφορές ότι η καθυστερήσεις οφείλονταν σε οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους.

Σε δήλωση που εστάλη προς το Reuters, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αναφέρει:

«Η EPPO επιβεβαιώνει ότι υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters, ενώ εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζει ενεργά το έργο, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει κάποια ενημέρωση σχετικά με την έρευνα. Ο ελληνικός φορέας ανέλαβε το έργο το 2023, αντικαθιστώντας έναν διαχειριστή με έδρα την Κύπρο.

Ο Πιότρ Σεράφιν, επίτροπος για θέματα προϋπολογισμού και καταπολέμησης της απάτης αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει να έχει εκφράσει το γραφείο του ανησυχίες σχετικά με το έργο.

Με την ολοκλήρωσή του πάντως, οι φορείς υλοποίησης υποστηρίζουν ότι η σύνδεση θα αποτελεί «το μακρύτερο και βαθύτερο καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο με μήκος 1.240 χλμ. και βάθος στα 3.000 μέτρα».