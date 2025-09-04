Τέλος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός από τη Μονή Σινά: Η ανακοίνωσή του

Τέλος εποχής για τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, στην Αίγυπτο, καθώς με ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9), δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διαδοχή του.

«Σήμερα 4/9/2025, εορτή του μεγάλου προφήτη Μωϋσή, που είναι από τους προστάτες του Σινά, η αποκατάσταση της κανονικότητας και της νομιμότητας στην Ιερά Μονή Σινά είναι πλέον πραγματικότητα» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

«Αντιλαμβάνομαι ότι διάγοντας το 91ο έτος της ηλικίας μου, η σκέψη πολλών, εντός και εκτός της Μονής, επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η διαδοχή μου είναι θέμα χρόνου. Αυτή ακριβώς η σκέψη είναι η πραγματική αιτία της εσωτερικής κρίσης που ξέσπασε στην Ιερά Μονή Σινά» ξεκαθαρίζει επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

