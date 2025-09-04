Αντίστροφη μέτρηση για το «μπαζούκα» της Alpha Bank

Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ύψους 210,777 εκατ. ευρώ η Alpha Bank. Εύρος αγορών μεταξύ 0,29 - 7 ευρώ ανά μετοχή.

Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ύψους 210,777 εκατ. ευρώ η Alpha Bank, ακολουθώντας έτσι τις Eurobank, Εθνική, οι οποίες «τρέχουν» ήδη buyback κόστους ως 287,9 και 194 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η Alpha δεν είχε προβεί στην ενεργοποίηση αυτού, καθώς μεσολάβησε η αντίστροφη συγχώνευση, με την απορρόφηση της μητρικής Alpha Συμμετοχών από τη θυγατρική Alpha Bank. Στο προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς - το οποίο ολοκληρώθηκε - η Alpha Συμμετοχών κατείχε 40.716.181 μετοχές εκ των οποίων 2.165.461 διανεμήθηκαν σε μέλη της διοίκησης και εργαζομένους πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και 38.550.720, ακυρώθηκαν κατά την ολοκλήρωση (λόγω της εξαφάνισης του νομικού προσώπου της απορροφώμενης).

Στο νέο ισχυρότερο buyback, το εύρος τιμών που προτείνεται για την απόκτηση μετοχών είναι μεταξύ 0,29 - 7 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά δύναται να αποκτηθούν έως 170 εκατ. ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 7,2% του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρόγραμμα καταλαμβάνει το 75% του payout από τα κέρδη χρήσης 2024, με το υπόλοιπο 25% να έχει διανεμηθεί μέσω μερίσματος από την τράπεζα (70,259 εκατ. ευρώ). Αναλυτές δεν αποκλείουν τη διατήρηση του 75% - 25% μεταξύ buyback και διανομής μερίσματος από το 50%, αν όχι παραπάνω, των καθαρών κερδών της φετινής χρήσης.

«Μπουστάρει» τα EPS με buyback

Η διοίκηση της τράπεζας καθοδηγεί για 9% EPS CAGR μεταξύ 2024 - 2027 (κατά 4% υψηλότερα έναντι του consensus για 2025 - 2027), ενώ με την ένταξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων θα φτάσει στο 15%. Έτσι, από τα 0,35 ευρώ ανά μετοχή το 2024, η Alpha αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 0,37 ευρώ φέτος χωρίς το buyback (+0,01 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση από buyback) προτού ενισχυθούν στα 0,46 ευρώ ανά μετοχή το 2027 (+0,07 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση από buyback), υπό το σενάριο διατήρησης του παραπάνω μοντέλου επιβράβευσης των μετόχων.

Τα δυναμικά buybacks αποτελούν πάγια πρακτική των ευρωπαϊκών τραπεζών προκειμένου να αυξήσουν τα EPS και εφόσον, η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των ομοειδών ευρωπαϊκών τραπεζών, κοντά στο 1,02x σε όρους P/TBV, έχει νόημα η κινητοποίηση δυνάμεων προς το buyback, με το κίνητρο αυτού να φθίνει όσο ξεπερνά σημαντικά το book value ή αυτό που θεωρείται από την τράπεζα ως fair value. Να σημειωθεί πως η επαναγορά ιδίων λειτουργεί αντισταθμιστικά στην εξασθένιση των EPS λόγω της υποχώρησης που έχει υπάρξει στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία έχουν ήδη επιστρέψει σε «τροχιά» ανάκαμψης από το δεύτερο τρίμηνο.