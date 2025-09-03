Με φθηνή βενζίνη από Βουλγαρία φουλάρουν οι Έλληνες, κλείνουν τα πρατήρια στην παραμεθόριο

Χωρίς λύση παραμένει από την αρχή της χρονιάς το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργείται στις παραμεθόριες περιοχές λόγω των φθηνότερων τιμών στα πρατήρια καυσίμων της Βουλγαρίας.

Χωρίς λύση παραμένει από την αρχή της χρονιάς -όταν η Βουλγαρία εντάχθηκε στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν- το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργείται στις παραμεθόριες περιοχές λόγω των φθηνότερων τιμών στα πρατήρια καυσίμων της γειτονικής χώρας. Οι Έλληνες οδηγοί που κατοικούν στους νομούς Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης, Δράμας και Σερρών αξιοποιούν τη δυνατότητα της ελεύθερης διέλευσης που παρέχεται από την αρχή του 2025 με αποτέλεσμα τα πρατήρια των ντόπιων στους συγκεκριμένους νομούς να κλείνουν το ένα μετά από το άλλο. Η απόκλιση των τιμών στην αμόλυβδη υπερβαίνει τα 0,50 ευρώ με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα συμφέρουσα η αγορά βενζίνης από τα βουλγαρικά πρατήρια ενώ εκπρόσωποι της εγχώριας αγοράς κάνουν για πολλοστή φορά έκκληση στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να τεθεί φρένο στα λουκέτα που μπαίνουν στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ήδη από τους πρώτους μήνες που ίσχυσε το νέο καθεστώς σε περιοχές όπως η Κομοτηνή έκλεισε το 50% των πρατηρίων και η ΠΟΠΕΚ είχε από το Φεβρουάριο ζητήσει με επιστολή της προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να διασφαλίσει κίνητρα για την παραμονή των επαγγελματιών στην κλάδο προκειμένου να μην βουλιάξει η οικονομία των ακριτικών περιοχών. Ως μέτρο ανακούφισης είχε προτείνει τη θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος σε παραμεθόριες περιοχές, όπως η Ροδόπη, μια στρατηγική που ακολουθούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στη λίστα των χωρών με τα πιο ακριβά καύσιμα, ξεπερνώντας άλλες χώρες με πολύ υψηλότερο μέσο εισόδημα. Η τελική τιμή της απλής αμόλυβδης περιλαμβάνει 60% φόρους (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ΦΠΑ 24%, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις και τα περιθώρια κέρδους στα οποία ισχύει πλαφόν). Αντίθετα, η τιμή της βενζίνης στη Βουλγαρία επιβαρύνεται μεν με τον ΕΦΚ ο οποίος ανέρχεται σε 0,35 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή είναι περίπου το μισό σε σχέση με την Ελλάδα, με ΦΠΑ 20% και τέλη και άλλες επιβαρύνσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της 89 Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία με επιστολή της έθεσε εκ νέου θέμα δοκιμαστικής εφαρμογής της μείωσης του ΕΦΚ δοκιμαστικά στον Νομό Ροδόπης για ένα έτος, ούτως ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η διέλευση πλέον γίνεται ανεμπόδιστα, χωρίς κανένα έλεγχο αλλά με ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα κυρίως στα πρατήρια καυσίμων της Βουλγαρίας, λόγω του χάσματος των τιμών μεταξύ της Ελλάδας, που δεν φρόντισε η Πολιτεία μας να εξομαλύνει». Ταυτόχρονα, επισημαίνει «την αύξηση εσόδων που θα προκύψουν στο ταμείο του κράτους από την έλευση των σημαντικά φορολογικά χαμένων εσόδων του κράτους που αφορά την Βουλγαρία και όχι μόνον».

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι το χάσμα στις τιμές των πρατηρίων των δύο χωρών και η δυνατότητα της ελεύθερης διέλευσης και απρόσκοπτου εφοδιασμού των Ελλήνων που ζουν στις περιοχές που γειτνιάζουν ενισχύουν και τα φαινόμενα παραβατικότητας τα οποία είθισται να καταγράφονται όταν επικρατούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

