Επιμορφωτική ημερίδα καθηγητών οικονομικής εκπαίδευσης από την Τράπεζα της Ελλάδος

Επιμορφωτική ημερίδα καθηγητών οικονομικής εκπαίδευσης με θέμα «Χρήμα: Αποταμίευση - Επένδυση - Οικονομική Ανάπτυξη», οργάνωσε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην ημερίδα, απηύθυνε χαιρετισμό ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος τόνισε τη θεμελιώδη σημασία της οικονομικής παιδείας για «τους έφηβους του σήμερα, τους πολίτες του αύριο», αλλά και τη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και του ρόλου που διαδραματίζει στην ελληνική κοινωνία, να προάγει τον οικονομικό εγγραμματισμό ως ένα από τα πιο χρήσιμα εφόδια που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους, αλλά ειδικότερα τους νέους.

«Εκτός από τη σταθερότητα των τιμών, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια και για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με μελλοντικές κρίσεις. Από αυτή την άποψη, η κατανόηση χρηματοοικονομικών εννοιών και των κινδύνων που συνδέονται με τη διαχείριση χρημάτων, όπως η συσσώρευση χρέους και η διαφοροποίηση κινδύνου, αποκτά κρίσιμη σημασία. Είναι λοιπόν προνόμιο και καθήκον μας να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας με τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης που θα τους επιτρέψουν να παίρνουν συνειδητές, ρεαλιστικές και υπεύθυνες οικονομικές αποφάσεις με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης ευημερίας για αυτά τα ίδια, ως οικονομικά ενεργά άτομα, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.

Η ημερίδα οργανώθηκε για πρώτη φορά και εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία στέκεται σταθερά αρωγός σε κάθε συναφή με το έργο της προσπάθεια προώθησης της μάθησης και της παιδείας και παράλληλα εντάσσει στις επικοινωνιακές της δράσεις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τις θετικές της επιδράσεις σε ολόκληρη την οικονομία και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει η επιμόρφωση των καθηγητών οικονομικής εκπαίδευσης να αποκτήσει διαρκή χαρακτήρα.

Προσκεκλημένοι στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα, ήταν όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Οικονομίας ΠΕ80 και όσοι διδάσκουν οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενική και επαγγελματική).

Βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας ήταν:

η εμβάθυνση σε θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες (όπως το χρήμα, ο πληθωρισμός, οι τιμές, η αποταμίευση και η επένδυση),

η ενημέρωση για τον τρόπο χάραξης της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνάρτηση με τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών,

η ανάδειξη τρόπων ενσωμάτωσης οικονομικών αρχών στη διδακτική πράξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και παραδειγμάτων διδακτικής αξιοποίησης της οικονομικής θεματολογίας,

η παιδαγωγική διασύνδεση της οικονομίας με την καθημερινή ζωή των μαθητών,

η ενίσχυση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της οικονομικής παιδείας και

η καλλιέργεια του οικονομικού εγγραμματισμού ως εργαλείου κοινωνικής ενδυνάμωσης και συμμετοχής.

Στην ομιλία της η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σοφία Τακάογλου επισήμανε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί και έχει ήδη αναλάβει να διαδραματίσει η Τράπεζα της Ελλάδος στην ανάδειξη της σημαντικότητας του οικονομικού αλφαβητισμού, αλλά και την ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας να ανταποκριθεί στις επιταγές της εποχής, προωθώντας τη θεσμική κατοχύρωση οικονομικών μαθημάτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η οικονομική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια. Η διεθνής και η ελληνική εμπειρία αναδεικνύουν με σαφήνεια ότι ο οικονομικός και χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός είναι κρίσιμη δεξιότητα του 21ου αιώνα. Συμβάλλει όχι μόνο στην οικονομική ευημερία των ατόμων και των νοικοκυριών, αλλά και στη συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Καθώς η οικονομία ανακάμπτει, ο οικονομικός εγγραμματισμός θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση πόρων, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, καλλιέργεια κουλτούρας αποταμίευσης και υπεύθυνη στάση απέναντι στο χρέος. Επιπλέον, θα αποτελέσει μοχλό κινητοποίησης για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Στη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, την οποία συντόνισε ο Υποδιευθυντής στο Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΟΕΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος Μάνος Κορδάκης, στελέχη από την Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών (Ελένη Αργύρη και Αναστάσιος Ρίζος) και από το ΚΕΠΟΕΤ (Χριστίνα Λιναρδάκη και Μαρία Καρβουνοπούλου) είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν αφενός εκτενείς εισηγήσεις σε θέματα που άπτονταν χρηματοοικονομικών εννοιών και αφετέρου εύχρηστα βοηθητικά εργαλεία για τους καθηγητές που διδάσκουν οικονομικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η κ. Αργύρη, με κεντρικό θέμα της ομιλίας της «Χρήμα και τιμές», ανέλυσε την ιστορία του χρήματος και τις λειτουργίες του και αναφέρθηκε στον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας, την αξία χρήματος, τις τιμές, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, το ευρώ και τα ψηφιακά νομίσματα.

Ο κ. Ρίζος, εστιάζοντας στην «Αποταμίευση και επένδυση», μίλησε για τη σχέση αποταμίευσης και κατανάλωσης, τις επενδυτικές πράξεις, την έννοια της σύνθετης κεφαλαιοποίησης, τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, το χαρτοφυλάκιο και τη διαφοροποίηση των επενδύσεων.

Στη συνέχεια, η κ. Λιναρδάκη παρουσίασε το ευρύτατο φάσμα των επιμορφωτικών εκδόσεων που διατίθενται αφιλοκερδώς από την Τράπεζα της Ελλάδος και επικεντρώθηκε στη σειρά βιβλίων με τίτλο «Όλοι για έναν, οικονομία για όλους» που απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου, με στόχο την κατανόηση βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών από τους μαθητές, αλλά και τη διευκόλυνση της διδακτικής πρακτικής για τους καθηγητές.

Τέλος, η κ. Καρβουνοπούλου ανέτρεξε στην ιστορία του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος και ανέπτυξε αναλυτικά τις πολυποίκιλες εκπαιδευτικές δράσεις του, ενώ κλείνοντας προανήγγειλε για το σχολικό έτος 2025-2026 που μόλις αρχίζει ένα νέο σχετικό μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα και τη διεξαγωγή (για τρίτη συνεχή χρονιά) πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σχεδίου σχετικού με το θέμα της ημερίδας.

Τόσο οι διά ζώσης παρευρισκόμενοι όσο και οι ψηφιακά συμμετέχοντες, είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήματα στους εισηγητές, ώστε να αποσαφηνιστούν πιο σύνθετες χρηματοοικονομικές έννοιες ή/και να εντοπιστούν και να σχολιαστούν επίκαιρες τάσεις στη σύγχρονη ελληνική διδακτική πραγματικότητα.