Ο Όμιλος FAMAR επεκτείνει το παραγωγικό του αποτύπωμα στη Βόρεια Ευρώπη

Ο Όμιλος FAMAR, κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (CDMO), ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων της MiP Pharma, στην πόλη Homburg της Γερμανίας, αποκτώντας τον πλήρη ιδιοκτησιακό έλεγχο της μονάδας.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της FAMAR, και ενισχύει περαιτέρω το παραγωγικό της αποτύπωμα στις φαρμακευτικές δοσολογικές μορφές υψηλής προστιθέμενης αξίας, διευρύνοντας την παραγωγική της δυναμική στην άσηπτη πλήρωση και στη συσκευασία προϊόντων με λυοφιλοποίηση.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, περίπου 100 εργαζόμενοι της μονάδας εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό της FAMAR, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία της και τη διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας της μονάδας.

Με αυτήν την εξαγορά, η FAMAR επανακτά την παρουσία της στη Βόρεια Ευρώπη και συνεχίζει να υποστηρίζει το πελατολόγιό της με ευέλικτες, υψηλής ποιότητας και κλιμακούμενες λύσεις παραγωγής, μέσα από τις 7 μονάδες παραγωγής που διαθέτει στην Ε.Ε.

Για τη λειτουργία της νέας μονάδας στο Homburg, συστήθηκε νέο νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία Famar Healthcare Germany GmbH.

«Αυτή η εξαγορά συνιστά ένα σημαντικό βήμα για τη FAMAR, αφού ευθυγραμμίζεται με την αναπτυξιακή μας στρατηγική για διαφοροποίηση των δοσολογικών μορφών που αναπτύσσουμε και ενισχύει τη δυνατότητά μας να υποστηρίζουμε ένα διεθνές πελατολόγιο με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής. Επιτρέπει στη FAMAR να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη, διευρύνοντας το δίκτυό της στη Γερμανία, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες φαρμακευτικές αγορές παγκοσμίως. Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την ομάδα του Homburg στην οικογένεια της FAMAR και ανυπομονούμε να χτίσουμε όλοι μαζί ένα ισχυρό, κοινό μέλλον» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ρεγγής, CEO του Ομίλου FAMAR.

Ο Matthew Strassberg, Partner και Επικεφαλής του τομέα Υγείας της MidEuropa αναφέρει: «Η συμφωνία εξαγοράς της μονάδας του Homburg, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη μας στη στρατηγική ανάπτυξης της FAMAR. Ταυτόχρονα αποδεικνύει την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε τη διεθνή επέκταση των εταιρειών που διαμορφώνουν το χαρτοφυλάκιό μας. Με την εξασφάλιση σημαντικών νέων κεφαλαίων, διασφαλίζουμε ότι η FAMAR διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να εξυπηρετήσει μια διεθνή βάση πελατών και να επιταχύνει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της».