Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς, αναφορές για τραυματίες

Στον τόπο του ατυχήματος βρίσκονται πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά στο σταθμό Victoria, στο Λονδίνο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, με αρκετούς ανθρώπους να τραυματίζονται, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.

Πρόκειται για λεωφορείο της γραμμής 24 και σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός και όλα τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία.

