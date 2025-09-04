Έρικ Τεν Χαγκ: Η τρελή αποζημίωση για μόλις 62 ημέρες στον πάγκο της Λεβερκούζεν

Η πορεία του ολλανδού προπονητή με την ομάδα Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν άντεξε χοντρικά ούτε δέκα εβδομάδες, βλέποντας την πόρτα της εξόδου μετά από μόλις δύο αγώνες στο πρωτάθλημα της Bundesliga...

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ, φαινόταν να έχει βρει την ιδανική νέα δουλειά ως προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, υπογράφοντας μάλιστα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την γερμανική ομάδα, διαδεχόμενος τον άκρως επιτυχημένο Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο των «Ασπιρίνων».

Κι όμως, η πορεία του με τον σύλλογο δεν άντεξε χοντρικά ούτε δέκα εβδομάδες, βλέποντας την πόρτα της εξόδου μετά από μόλις δύο αγώνες στο πρωτάθλημα της Bundesliga. Ο ίδιος δηλώνει έξαλλος με την απόφαση της διοίκησης, ενώ οι οπαδοί κάνουν λογοπαίγνια με το όνομά του, αποκαλώντας τον «Eric Ten Weeks». Φυσικά, η εξωφρενική αποζημίωση που θα λάβει θα του απαλύνει λιγάκι τον πόνο...

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Sport Bild, η απόλυσή του κόστισε συνολικά σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει δηλαδή πως έβαλε στην τσέπη περίπου 100.000 ευρώ (87.000 λίρες) την ημέρα για τις 62 ημέρες της θητείας του.

Ο Τεν Χαγκ πέρασε δυόμισι χρόνια στο Ολντ Τράφορντ και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απολαμβάνοντας μια δυνατή πρώτη σεζόν, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση στην Premier League, ενώ κατέκτησε και το Λιγκ Καπ. Την δεύτερη χρονιά, η ομάδα τερμάτισε 8η, η χειρότερη επίδοση στην ιστορία της Γιουνάιτεντ πέρα από την περσινή που τερμάτισε στην 15η θέση, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο, με τον Τεν Χαγκ να διατηρεί οριακά τη θέση του. Την τρίτη δεν έμελλε να στεριώσει αφού απολύθηκε μόλις εννέα αγώνες μετά την έναρξη της σεζόν, συγκεντρώνοντας μόνο 11 βαθμούς σε αυτό το διάστημα.

Η δουλειά στη Λεβερκούζεν φαινόταν να του προσφέρει μια διέξοδο επιστροφής σε ένα δυνατό πρωτάθλημα, σε μία ομάδα που είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία τις δύο τελευταίες σεζόν, με τον προηγούμενο προπονητή Τσάμπι Αλόνσο να οδηγεί την ομάδα σε ένα εγχώριο νταμπλ χωρίς μάλιστα να χάσει ούτε ένα παιχνίδι!

Ωστόσο ο Τεν Χαγκ απολύθηκε τη Δευτέρα μετά από μόλις δύο αγώνες της Bundesliga, μετά από πολλές προστριβές τους ποδοσφαιριστές και την διοίκηση όπως αυτές είχαν καταγραφεί το περασμένο διάστημα.

Ο Τεν Χαγκ απολύθηκε από τη Γιουνάιτεντ τον περασμένο Οκτώβριο, κάτι που σημαίνει ότι ο πρώην προπονητής του Άγιαξ έχει απολυθεί δύο φορές μέσα σε ένα χρόνο - και μένει να δούμε πού θα είναι η επόμενη δουλειά του, με την μετοχή του φυσικά να βρίσκεται σε μεγάλη πτώση τους τελευταίους 12 μήνες.