Χρηματοδότηση 681.551 ευρώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για συντήρηση των κτηριακών υποδομών

Με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, εγκρίθηκαν 8 επιμέρους πράξεις, οι οποίες αφορούν κρίσιμες υποδομές της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων.

Στη χρηματοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με το συνολικό ποσό των 681.551,04 ευρώ, για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων συντήρησης, επισκευών και λειτουργικής ενίσχυσης σε εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, προχωρά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την αναβάθμιση των υποδομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ τεχνικό φάσμα από συστήματα ενέργειας και ύδρευσης, μέχρι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες και πράσινες υποδομές. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025 του ΥΠΑΙΘΑ και αφορά σειρά παρεμβάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν καλύπτοντας ανάγκες σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

• Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού για τη λειτουργία της Γεώτρησης Νο3 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 72.600,92 €

• Αντικατάσταση μονώσεων σε σωληνώσεις και αεραγωγούς δικτύων ψύξης/θέρμανσης/κλιματισμού σε δώματα κτιρίων – 74.400,00 €

• Αντικατάσταση πίνακα μέσης τάσης σε υποσταθμούς κτηρίου Στροβίλου και Πλατειών Κέντρου – 74.160,00 €

• Συντήρηση χώρων πρασίνου σε Πολυτεχνειούπολη και Συγκρότημα Πατησίων για 10 μήνες – 37.042,21 €

• Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων με ανταλλακτικά και αναλώσιμα (διάρκεια 7 μηνών) – 161.195,79 €

• Δεκάμηνη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 36.046,80 €

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την καλή λειτουργία του συστήματος BMS (διάρκεια 10 μηνών) – 34.543,92 €

• Γενικές υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας (διάρκεια 10 μηνών) – 191.561,40 €

Το σύνολο των πράξεων εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων του ΕΜΠ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των υποδομών, την αδιάλειπτη λειτουργία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ασφάλεια φοιτητών, προσωπικού και επισκεπτών.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιβεβαιώνει τη βούλησή του να σταθεί αρωγός στις πραγματικές ανάγκες των ΑΕΙ, ενισχύοντας στην πράξη τον τεχνικό τους εξοπλισμό και τη λειτουργική τους επάρκεια.