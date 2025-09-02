ΔΕΘ 2025: Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την 89η Έκθεση

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχει για έβδομη συνεχή χρονιά με δικό της Περίπτερο (Νο 10) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με πληθώρα εκδηλώσεων και ενημερωτικών δράσεων το διάστημα 6 – 14 Σεπτεμβρίου 2025 .

Η φετινή θεματική της παρουσίας της Αντιπροσωπείας είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημασία της συνεργασίας ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων για την ανάπτυξη ενός τουριστικού μοντέλου που σέβεται το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές κοινωνίες.

Εγκαίνια του Περιπτέρου

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 12:00-13:00

Με επίκεντρο το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών και το ψηφιακό έργο «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη» το Περίπτερο θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν η υπουργός τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, ενώ τα εγκαίνια θα τελέσει ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Οι επισκέπτες του Περιπτερού θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το μοναδικό αυτό αρχαιολογικό μνημείο μέσα από πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Κεντρική εκδήλωση: «Βιώσιμος Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 13:00-15:00

Κτίριο Νικόλαος Γερμανός, Αμφιθέατρο – αίθουσα Α

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

1. Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Τοπικές Στρατηγικές για τον Βιώσιμο Τουρισμό: O Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, θα συνομιλήσει με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη χάραξη στρατηγικών που προωθούν την αειφορία στον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Θα παρουσιαστούν δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την τουριστική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Ομιλητές:

Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό

Shaikha Nasser Al Nowais, Εκλεγμένη Γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) tbc

Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού

Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιώργος Χατζημάρκος, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

2. Η Συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων για έναν βιώσιμο Τουρισμό: Συζήτηση για τον ρόλο των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του τουρισμού και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου. Ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων θα αναδείξει τις δυνατότητες συνεργειών και την ανάγκη υιοθέτησης υπεύθυνων και ανθεκτικών πρακτικών στον τουριστικό κλάδο.

Ομιλητές:

Γιάννης Παράσχης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος του ΔΣ της Aegean Airlines

Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ)

Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου HELEXPO

Τις συζητήσεις θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη (MEGA TV) και θα ακολουθήσει διάλογος με τους παρευρισκόμενους.

Εκδήλωση: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Συμβολή της στον Βιώσιμο Τουρισμό»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2024, 11:30-13:00

Κτίριο Νικόλαος Γερμανός, Αίθουσα Β

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Νιόβη Ρίγκου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά.

Ομιλητές:

Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Εμμανουήλ, Δήμαρχος Πολυγύρου

Γιάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θοδωρής Τζούμας, Δήμαρχος Σκιάθου

Γιάννης Τριανταφυλλάκης, Δήμαρχος Ξηρόμερου

Άγγελος Φραγκάκης, Δήμαρχος Χάλκης

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, (TV 100)

Περίπτερο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Νο 10)

Στο περίπτερο της Αντιπροσωπείας, οι επισκέπτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, θα ενημερώνονται για τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα μπορούν να παρακολουθήσουν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνουν η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης (DG EMPL), η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τα κέντρα Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας Perrotis College, Europe Direct Θεσσαλονίκης και Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας

Συγκεκριμένα, θα μπορούν: