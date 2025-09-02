Ειδήσεις | Ελλάδα

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Στις 24/11 η δίκη για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Στο εδώλιο πλην της κυρίας Ασημακοπούλου θα καθίσουν ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ και ο τότε οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ.

Στις 24 Νοεμβρίου προσδιορίστηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και άλλων τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων (email) αποδήμων, από το Υπουργείο Εσωτερικών πριν τις τελευταίες ευρωεκλογές.

Στο εδώλιο πλην της κυρίας Ασημακοπούλου θα καθίσουν ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ και ο τότε οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ. Οι τρεις, είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Για την υπόθεση, που έφθασε στη Δικαιοσύνη μετά από σωρεία καταγγελιών αποδήμων που είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, διενεργήθηκε εισαγγελική έρευνα, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη Νέα Δημοκρατία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλα πρόσωπα. Το πρόστιμο στη ΝΔ ωστόσο ακυρώθηκε με ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες παράλληλα επικυρώθηκαν τα πρόστιμα στους τρεις κατηγορούμενους. Για τις διαρροές έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο δεκάδες αγωγές αποδήμων, πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη συζητηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

