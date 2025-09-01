Ειδήσεις | Ελλάδα

Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά σε δασική έκταση στο Κορωπί

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από βεγγαλικά σε δασική έκταση στο Κορωπί
Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε, κατά τη ρίψη βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, κοντά σε δασική έκταση στο Κορωπί.

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε, κατά τη ρίψη βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, κοντά σε δασική έκταση στο Κορωπί.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθησαν σήμερ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον δασικής έκτασης, κατά τη ρίψη βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, χθες 31 Αυγούστου 2025, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς ήταν 3, "Υψηλή Επικινδυνότητα", κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας στην Αττική».

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Στον «πάγο» οι αλλαγές των αντικειμενικών αξιών - Στην αναμονή για διορθώσεις οι 12 δήμοι

Ο θαυμαστός νέος πολυπολικός κόσμος - Καθάρισε ο Μιχάλης - Τι περιμένει ο Ανδρουλάκης - Τι μαγειρεύει ο Παπαδημούλης

Παγώνει η Εισφορά Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που λαμβάνουν προσαύξηση

tags:
Πυρκαγιά
Σύλληψη
Πυροσβεστική

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider