Χωρίς ταξί θα είναι η Αττική την Τρίτη (9/9) και την Τετάρτη (10/9) μετά την ανακοίνωση της 48ωρης απεργίας των επαγγελματιών αυτοκινητιστών. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 διαμηνύοντας μάλιστα πως: «Αν η κυβέρνηση δεν πάρει πίσω την ΚΥΑ, θα πάμε και σε απεργία διαρκείας».

Ταξί: Απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου στην Αττική

Συνέχισε λέγοντας: «Γενικά ξέρουμε από το 2018 ότι ως αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης και πολλά στελέχη του ήταν υπέρ του αφανισμού του κλάδου, με την έννοια ότι όχι δεν στηρίξανε έναν νόμο, τον 4530, που έβαζε σειρά και ήταν παράδειγμα προς μίμηση, έχουν φτάσει τώρα σε ένα σημείο που βγάλανε ΚΥΑ αντί να βγουν δημόσια και να πουν "εμείς έχουμε άλλη άποψη, θέλουμε να διαλύσουμε τα ταξί, αλλάζουμε τον νόμο"».

Για την ΚΥΑ, που «δίνει» το μεταφορικό έργο του ταξί στα van, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος είπε: «Αυτά που κάνουν είναι παραβίαση Συντάγματος, έπρεπε να έχουν πάει φυλακή αυτοί οι άνθρωποι» και πρόσθεσε ότι «το υπουργείο δεν φτιάχνει ούτε μητρώο ούτε πόσα μπορούν να δουλέψουν (για τα van μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο). Μια εφαρμογή που ήταν υποχρεωμένο να κάνει το υπουργείο και να ελέγχει δεν λειτουργεί και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές τους. Δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος γιατί τα σβήνουν μετά ή δεν τους ελέγχει κανένας. Είναι το πλιάτσικο που μέσω τουρισμού έχουν αφανίσει τις διαδρομές και πλέον παίζουν με πολλά δισεκατομμύρια το χρόνο που κλέβουν».

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στον κλάδο, καθώς, όπως καταγγέλλουν οι οδηγοί ταξί, δίνει τη δυνατότητα σε van να αναλαμβάνουν συγκοινωνιακό έργο, υποκαθιστώντας έτσι μέρος της δραστηριότητας των ταξί.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάνε σε διαρκείας

Τέλος, όσον αφορά στην προαναγγελία απεργιακών κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ανέφερε: «Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, θα είναι την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 του μηνός. Μετά θα έχουμε και συνέλευση και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω, θα πάμε και για διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω, τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει».