Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της Λάιεν λόγω ρωσικής παρέμβασης

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία, δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χθες, Κυριακή (31/8), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Επιβεβαιώνει η Κομισιόν

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα. Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».

