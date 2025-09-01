ΟΗΕ: «Καταδικάζει σθεναρά» τη σύλληψη 11 υπαλλήλων του οργανισμού από τους Χούθι

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «καταδίκασε σθεναρά» χθες Κυριακή τη σύλληψη τουλάχιστον ένδεκα υπαλλήλων του διεθνούς θεσμού στην Υεμένη από τους αντάρτες Χούθι, που εξαπέλυσαν κύμα προσαγωγών μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού και άλλων μελών της κυβέρνησής τους σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς την Πέμπτη.

«Καταδικάζω σθεναρά τις αυθαίρετες συλλήψεις (...) τουλάχιστον 11 μελών του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών από τις de facto αρχές των Χούθι σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ απαίτησε την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των 11 εργαζομένων που συνελήφθησαν χθες καθώς επίσης και «όλων των υπόλοιπων μελών του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, διεθνών και εθνικών ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και διπλωματικών αποστολών» που επίσης «έχουν τεθεί υπό κράτηση αυθαίρετα» από τον Ιούνιο του 2024 κι όσων κρατούνται από το 2021 και το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ