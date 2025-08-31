Ειδήσεις | Ελλάδα

ΣΥΡΙΖΑ: Συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου ενόψει ΔΕΘ

ΣΥΡΙΖΑ: Συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου ενόψει ΔΕΘ
Ο πρόεδρος του κόμματος θα έχει επαφές με στελέχη των ΓΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ΔΕΘ θα έχει αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στα γραφεία του κόμματος.

Συγκεκριμένα:

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας).

Στις 13:00 είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων).

Στις 15:00 θα συναντηθεί με τη ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας).

Και στις 16:30 με την ΑΔΕΔΥ (Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων).

