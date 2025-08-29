Κρυφά καζίνο και μαύρο χρήμα: Η «άγρια» όψη του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα

Oργανωμένα κυκλώματα, αθέατες λέσχες, διαφυγόντα έσοδα και κοινωνικές πληγές — μια σκοτεινή αγορά που ξεπερνά το 1,6 δισ. ευρώ ετησίως

Σε υπόγεια, αποθήκες και διαμερίσματα πίσω από φαινομενικά αθώες βιτρίνες, ξετυλίγεται ένα παράλληλο σύμπαν: παράνομες ρουλέτες, φρουτάκια, στοίχημα χωρίς καμία εποπτεία. Η εξάπλωση του παράνομου τζόγου στην Αττική και πλέον και στην περιφέρεια αποτυπώνει ένα φαινόμενο διαρκώς μεταλλασσόμενο – τεχνολογικά ευέλικτο, κοινωνικά διαβρωτικό και οικονομικά καταστροφικό για το Δημόσιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), το 2024 διακινήθηκαν παράνομα στοιχήματα συνολικού ύψους 1,62 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα καθαρά κέρδη για τα κυκλώματα ξεπερνούν τα 460 εκατομμύρια ευρώ. Μια γιγαντιαία παραοικονομία χωρίς φορολογία, χωρίς ελέγχους και χωρίς περιορισμούς.

Η ένταση αυξάνεται κατά τις εορταστικές περιόδους και τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όταν δεκάδες παίκτες συγκεντρώνονται σε «κρυφές» αίθουσες, ποντάροντας μεγάλα ποσά, χωρίς καμία πρόβλεψη για υπεύθυνο παιχνίδι.

Τα τελευταία δύο χρόνια το αστυνομικό δελτίο περιλαμβάνει πλειάδα ειδήσεων για εντοπισμό τέτοιων «κρυφών» λεσχών που δημιουργούν μια τεράστια τρύπα στα κρατικά ταμεία αλλά και πολλά διαφυγόντα κέρδη από τους νόμιμους παρόχους.

Ψηφιακό κυνηγητό με αβέβαια αποτελέσματα

Η τεχνολογία λειτουργεί τόσο ως εργαλείο εντοπισμού όσο και ως εργαλείο συγκάλυψης. Οι αρχές χρησιμοποιούν ψηφιακές «μαύρες λίστες», γεωεντοπισμό και αναλύσεις δικτύου για την παρακολούθηση ύποπτων ιστότοπων και διευθύνσεων.

Ωστόσο, νέες παράνομες πλατφόρμες εμφανίζονται με τεράστια ταχύτητα, με την μία να διαδέχεται την άλλη και να βρίσκουν ακόμα και πρόσφορο έδαφος διαφήμισης σε μικρά site.

Κολοσσιαία μεγέθη και απώλεια εσόδων

Μόνο για το 2024, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τα διακινούμενα ποσά στα παράνομα στοιχήματα σε περίπου 1,62 δισ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να αγγίζουν τα 460 εκατ. ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό που διαφεύγει της φορολογίας και καταλήγει σε δίκτυα οργανωμένης παρανομίας.

Οι ηλικίες 18–34 ετών συμμετέχουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στον παράνομο τζόγο – αντίθετα με τα νόμιμα δίκτυα, όπου η πλειοψηφία των παικτών ανήκει σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Ανοιχτές πόρτες για ανηλίκους και απουσία μηχανισμών

Στα παράνομα δίκτυα δεν υπάρχουν όρια: δεν εφαρμόζονται φίλτρα ηλικίας, δεν υπάρχουν πολιτικές αποκλεισμού και φυσικά καμία εποπτική αρχή. Η πρόσβαση είναι συχνά εφικτή ακόμη και για ανηλίκους, γεγονός που επιτείνει τους κινδύνους εθισμού και ψυχολογικής φθοράς. Σε περιβάλλον χωρίς κανονισμούς, η εξάρτηση εντείνεται και οι παίκτες εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο χωρίς υποστήριξη.

Πίεση στους νόμιμους επαγγελματίες

Όλα τα παραπάνω καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα νόμιμα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών αντιμετωπίζουν καθημερινό αθέμιτο ανταγωνισμό. Την ώρα που εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες υπευθυνότητας και υπόκεινται σε φορολογική επιβάρυνση, ο παράνομος τζόγος λειτουργεί «ελεύθερα», χωρίς κανονιστικό κόστος.

Πρόκειται για ένα πεδίο άνισου ανταγωνισμού, με τις νόμιμες επιχειρήσεις να βλέπουν τη βάση των πελατών τους να συρρικνώνεται, καθώς οι παίκτες προσελκύονται από την ευκολία και την ανεξέλεγκτη λειτουργία της παρανομίας.

