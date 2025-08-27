Ειδήσεις | Ελλάδα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων μέσω POS

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων μέσω POS
Η εγκατάσταση των συστημάτων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να τοποθετηθούν και να είναι λειτουργικά 104 «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων.

Τη δυνατότητα να εκδίδουν εισιτήριο μέσω πληρωμής με τραπεζική κάρτα αποκτούν οι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς αρχίζει η λειτουργία των τερματικών «POS» στα εκδοτήρια των σταθμών του μέσου.

Η εγκατάσταση των συστημάτων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να τοποθετηθούν και να είναι λειτουργικά 104 «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, στο σύνολο των σταθμών του Μετρό.

Με τον τρόπο αυτόν, οι χρήστες του Μετρό θα μπορούν:

  • να έχουν εναλλακτικές επιλογές πληρωμής για την αγορά εισιτηρίων.
  • να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές με χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες.
  • να αποφεύγουν τις ουρές και την αναμονή στα εκδοτήρια.

Η εφαρμογή του μέτρου βελτιώνει τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών του Μετρό Θεσσαλονίκης προς το επιβατικό κοινό.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εργασιακό: Οι ενέργειες εργοδότη ή εργαζόμενου που συνιστούν καταγγελία σύμβασης εργασίας

Κυρανάκης: Σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ και 24ωρο Μετρό τα Σάββατα από 13 Σεπτεμβρίου

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

tags:
Μετρό Θεσσαλονίκης
POS
Εισιτήρια

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider