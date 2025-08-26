Ειδήσεις | Διεθνή

Αυστραλία: Απέλασε τον Ιρανό πρεσβευτή με την κατηγορία ότι οργάνωσε αντισημιτικές επιθέσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αυστραλία: Απέλασε τον Ιρανό πρεσβευτή με την κατηγορία ότι οργάνωσε αντισημιτικές επιθέσεις
Το Ιράν απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες της Αυστραλίας ότι εμπλέκεται σε αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα στην απέλαση του πρεσβευτή του από την Καμπέρα.

Το Ιράν απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες της Αυστραλίας ότι εμπλέκεται σε αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα στην απέλαση του πρεσβευτή του από την Καμπέρα.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την κατηγορία», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «κάθε ανάρμοστο και αδικαιολόγητο μέτρο σε διπλωματικό επίπεδο θα προκαλέσει αντίποινα».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι απέλασε τον πρεσβευτή του Ιράν στην Καμπέρα, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι οργάνωσε δύο αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες Πληροφοριών κατέληξαν «σε ένα βαθιά ανησυχητικό συμπέρασμα», ότι το Ιράν οργάνωσε τουλάχιστον δύο αντισημιτικές ενέργειες στα τέλη του 2024, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εξάλλου ο Αυστραλός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το Ιράν ενδέχεται να βρίσκεται πίσω και από άλλες αντισημιτικές ενέργειες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Κατά συνέπεια, η Αυστραλία έδωσε διορία επτά ημερών στον Ιρανό πρεσβευτή και σε τρεις άλλους διπλωμάτες για να αποχωρήσουν από τη χώρα, διευκρίνισε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσωπικός αριθμός: Παράταση έως 5 Νοεμβρίου στην προθεσμία έκδοσης

Εργασιακό νομοσχέδιο: «Λάστιχο» το ωράριο εργασίας, αλλάζει η ετήσια άδεια αναψυχής

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

tags:
Αυστραλία
Ιράν
Πρέσβης

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider