Ισραήλ: Διαδηλωτές έκοψαν την κυκλοφορία στο Τελ Αβίβ - Ζητούν να τεθεί τέλος στον πόλεμο και την απελευθέρωση των ομήρων

Εκατοντάδες διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία κοντά στο Τελ Αβίβ νωρίς σήμερα το πρωί ζητώντας να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι όμηροι, ενόψει μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας που προβλέπεται για το βράδυ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία κοντά στο Τελ Αβίβ νωρίς σήμερα το πρωί ζητώντας να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι όμηροι, ενόψει μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας που προβλέπεται για το βράδυ.

Στη βόρεια είσοδο της παραλιακής μητρόπολης, φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε περίπου 400 ανθρώπους να σταματούν τα αυτοκίνητα, ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες ομήρων.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά και σε ένα κτήριο της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και έξω από τις κατοικίες αρκετών υπουργών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP και τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, 49 εξακολουθούν να κρατούνται εκ των οποίων τουλάχιστον 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Απαιτούμε από τους ηγέτες μας να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην το κουνήσουν από κει έως ότου εξευρεθεί συμφωνία», είπε ο Χαγκίτ Τσεν, ο γιος του οποίου έχει απαχθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φόρουμ των Οικογενειών, της πιο σημαντικής οργάνωσης συγγενών των ομήρων.

Η ημερήσια διάταξη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, όμως, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, μερικές ημέρες μετά τη συγκατάθεση της Χαμάς σε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτος, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, αυτή προβλέπει σταδιακή απελευθέρωση ομήρων στη διάρκεια μιας αρχικής εκεχειρίας 60 ημερών, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου έδωσε το πράσινο φως για μια νέα στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, που θεωρείται ένα από τα τελευταία προπύργια της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Στις αρχές Αυγούστου, το υπουργικό συμβούλιο είχε εγκρίνει το σχέδιο, αναβιώνοντας τους φόβους για την τύχη των ομήρων και οδηγώντας σε ένα νέο κύμα διαδηλώσεων στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ