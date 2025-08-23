Ειδήσεις | Ελλάδα

Παξοί: Τη Δευτέρα απολογούνται οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χολ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής νεκρό σε πισίνα βίλας στους Παξούς, κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.

Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χολ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.

