Τουρκία: Εμπόριο με «βίζες εξπρές» για Σένγκεν

Ιδιαίτερα δύσκολα είναι τα πράγματα για τους Τούρκους επιχειρηματίες που χρειάζεται να ταξιδεύουν συχνά για εμπορικές εκθέσεις ή επαγγελματικά ραντεβού στις ευρωπαϊκές χώρες, που περιλαμβάνει ο χώρος Σένγκεν.

Παρά τις υποσχέσεις πριν από λίγους μήνες ότι χαλαρώνουν οι περιορισμοί στη χορήγηση βίζας Σένγκεν για τους Τούρκους πολίτες η πραγματικότητα είναι διαφορετική και προκαλεί μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, οι πολίτες της Τουρκίας που θέλουν να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ΗΠΑ, στη Βρετανία ή στον Καναδά είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν «πανωτόκια», αν δεν θέλουν να καθυστερήσουν πολύ, περιμένοντας το σχετικό ραντεβού στο προξενείο.

Πρόβλημα για τους επιχειρηματίες

Ιδιαίτερα δύσκολα είναι τα πράγματα για τους Τούρκους επιχειρηματίες που χρειάζεται να ταξιδεύουν συχνά για εμπορικές εκθέσεις ή επαγγελματικά ραντεβού στις ευρωπαϊκές χώρες, που περιλαμβάνει ο χώρος Σένγκεν. Ο τουρκικός τύπος αναφέρει ότι οι επιχειρηματίες εξαναγκάζονται να πληρώσουν πολύ υψηλότερα ποσά για να ταξιδέψουν σε αυτούς του προορισμούς, μέσω της λεγόμενης «βίζας εξπρές». Η εξασφάλιση ραντεβού έχει γίνει ένα σημαντικό εμπόδιο, έτσι μόνη λύση για τους αιτούντες είναι να πληρώνουν επιπλέον τέλη για την ταχεία διεκπεραίωση του αιτήματός τους. Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει.

Ο τιμοκατάλογος είναι ενδεικτικός

Για ταξίδια στις ΗΠΑ, το επίσημο τέλος βίζας είναι 185 δολάρια, αλλά όσοι επιθυμούν ταχεία εξυπηρέτηση πρέπει να πληρώσουν περίπου 400 δολάρια επιπλέον. Μια βίζα του Ηνωμένου Βασιλείου κοστίζει 180 λίρες, αλλά η απόκτησή της εντός μίας έως πέντε ημερών απαιτεί μια επιπλέον πληρωμή, που κυμαίνεται από 500 έως 1.000 λίρες στερλίνες, ανάλογα με την περίπτωση.

Το κόστος για μια βίζα Σένγκεν που καλύπτει τις χώρες της ΕΕ είναι 90 ευρώ, ενώ για μια ταχεία εξυπηρέτηση υπάρχουν εταιρείες συμβούλων, των οποίων οι χρεώσεις υπηρεσιών ποικίλλουν ανάλογα με την εταιρεία. Πάντως οι Τούρκοι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα στη Ρωσία, όπου και έχουν δικαίωμα να παραμείνουν συνήθως για 90 ημέρες, στις Βαλκανικές χώρες, στην Ιαπωνία, στη Νότια Κορέα και στα περισσότερα κράτη του Κόλπου. Υπενθυμίζεται ότι οι Έλληνες πολίτες δεν χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην Τουρκία, αρκεί να επιδείξουν το διαβατήριο τους ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Πηγή: Deutsche Welle