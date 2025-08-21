Ειδήσεις | Διεθνή

Rosatom: Η ρωσική πυρηνική ασπίδα πρέπει να εκσυγχρονισθεί, δεδομένων των «κολοσσιαίων απειλών»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Rosatom: Η ρωσική πυρηνική ασπίδα πρέπει να εκσυγχρονισθεί, δεδομένων των «κολοσσιαίων απειλών»
«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας.

Η πυρηνική ασπίδα της Ρωσίας πρέπει να αναβαθμισθεί τα επόμενα χρόνια ενόψει κολοσσιαίων απειλών, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, είναι καιρός κολοσσιαίων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας. Γι' αυτό, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης ένα ξίφος, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, σύμφωνα με το RIA.

«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία έκδοσης - Τι ισχύει μετά τις 5/9

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τράπεζες προετοιμάστηκαν και αναμένουν τη ρύθμιση

Βρώσιμα έντομα: Στο 25% η ανάπτυξη της αγοράς – Ποια χώρα έχει την πρωτιά

tags:
Ρωσία
Πυρηνικά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider