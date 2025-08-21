Rosatom: Η ρωσική πυρηνική ασπίδα πρέπει να εκσυγχρονισθεί, δεδομένων των «κολοσσιαίων απειλών»

«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας.

Η πυρηνική ασπίδα της Ρωσίας πρέπει να αναβαθμισθεί τα επόμενα χρόνια ενόψει κολοσσιαίων απειλών, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, είναι καιρός κολοσσιαίων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας. Γι' αυτό, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης ένα ξίφος, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, σύμφωνα με το RIA.

«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ