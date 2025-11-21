Μητσοτάκης για την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Σήμερα τιμούμε το θάρρος όλων εκείνων που αγρυπνούν

Σήμερα τιμούμε το θάρρος και την αφοσίωση όλων εκείνων που αγρυπνούν μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Τους φρουρούς των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας.

«Σήμερα τιμούμε το θάρρος και την αφοσίωση όλων εκείνων που αγρυπνούν μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Τους φρουρούς των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας. Τους προστάτες των ελευθεριών και των δημοκρατικών αξιών μας. Αλλά και τους ακούραστους συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.