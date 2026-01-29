Κολοσσοί στα πόδια της OpenAI: Επενδύσεις έως και 60 δισ. δολ. ετοιμάζουν Nvidia, Microsoft και Amazon

Οι Nvidia, Microsoft και Amazon βρίσκονται σε συνομιλίες για να προχωρήσουν σε επένδυση έως και 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI.

Σύμφωνα με το The Information, η Nvidia, της οποίας τα τσιπ τροφοδοτούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, θέλει να επενδύσει έως και 30 δισ. δολ., ενώ η Microsoft, μακροχρόνιος υποστηρικτής της εταιρείας και κάτοχος του 27%, συζητά για επένδυση λιγότερων από 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το δημοσίευμα. Όσο αφορά την Amazon, η οποία θα ήταν ένας νέος επενδυτής, βολιδοσκοπεί την πιθανότητα να επενδύσει περισσότερα από 10 δισ. δολ., ενδεχομένως ακόμη και πάνω από 20 δισ. δολ..

Σύμφωνα με τους Financial Times, δεν είναι σαφές εάν η πιθανή επένδυση των 20 δισ. δολ. από την NVIDIA θα προστεθεί στη ήδη υπάρχουσα συμφωνία των 100 δισ. δολ. ή εάν θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των όρων μεταξύ των δύο εταιρειών.

Η είδηση ​​έρχεται αμέσως μετά τις αναφορές ότι ο ιαπωνικός όμιλος SoftBank βρίσκεται σε συνομιλίες για να επενδύσει έως και 30 δισ. δολ. επιπλέον στην OpenAI. Δημοσιεύματα νωρίτερα αυτόν τον μήνα υποδήλωναν επίσης ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Σαμ Άλτμαν προσπαθούσε να προσελκύσει κορυφαίους επενδυτές στη Μέση Ανατολή για να συγκεντρώσει χρηματοδότηση 50 δισ. δολ. Ο γύρος είναι πιθανό να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.