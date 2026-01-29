ΧΑ: Ακάθεκτος προς νέα υψηλά ο Γενικός Δείκτης

Μετά από ένα «εκρηκτικό» διήμερο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει προς νέα υψηλά. ElvalHalcor και Optima ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap, σε θετικό έδαφος και ο τραπεζικός δείκτης.

Μετά από ένα «εκρηκτικό» διήμερο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου, με τζίρο της τάξης των 1,3 δισ. ευρώ ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 2,96% και ο δείκτης των τραπεζών 5,71%, οι συναλλαγές της Πέμπτης διεξάγονται σε παρόμοιο ανοδικό τέμπο.

Παρά την μεγάλη άνοδο που έχει προηγηθεί, και ενώ οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών καταγράφουν σημαντικά διψήφια ποσοστιαία κέρδη εντός του 2026 (με την Πειραιώς στο +29%, τη Eurobank στο +26,4%, την ΕΤΕ στο +20,5% και την Alpha Bank στο +17,4%), δεν διαφαίνονται προς το παρόν διαθέσεις κατοχύρωσης κερδών. Αντιθέτως, τίτλοι του κλάδου που τις αμέσως προηγούμενες ημέρες υστέρησαν, σήμερα καλύπτουν χαμένο έδαφος, με την Optima να ξεχωρίζει ενισχυμένη έως και άνω του 3,5% νωρίτερα.

Σημαντική για την πορεία του Γενικού Δείκτη, που και σήμερα κινείται σε αλλεπάλληλα πολυετή υψηλά, η πορεία και των μη τραπεζικών blue chips. Και εδώ, παρά τα υψηλά κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, οι όποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών παραμένουν περιορισμένες και επιλεκτικές, και η προσφορά απορροφάται με σχετική ευκολία. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει σήμερα η νέα μεγάλη άνοδος της ElvalHalcor σε ποσοστό έως 3,9%.

Η ελληνική αγορά παραμένει έτσι στην τροχιά που χάραξε η απόφαση της MSCI να επισπεύσει τη διαδικασία της πιθανής αναβάθμισης του ΧΑ, προσελκύοντας αυξημένο ενδιαφέρον από ενεργητικούς διαχειριστές του εξωτερικού. Κι αυτό, παρά τις ενστάσεις που εκφράζονται από μερίδα ξένων αναλυτών, μεταξύ των οποίων και της HSBC, οι οποίοι εκτιμούν ότι μακροπρόθεσμα η χαμηλότερη στάθμιση των ελληνικών μετοχών στους διεθνείς δείκτες θα οδηγήσει σε μικρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε κάθε περίπτωση, η υπεραπόδοση του ΧΑ έναντι των περισσότερων διεθνών αγορών, και δη των ευρωπαϊκών, συνεχίζεται. Την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης κινείται σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών και λίγο μετά τις 11:00 βρίσκεται στις 2.363,45 μονάδες με άνοδο 0,69%. Νωρίτερα βρέθηκα να ενισχύεται περί του 1%.

Ανοδικά και ο τραπεζικός δείκτης που, παρά τις ήπιες πέσεις στο πρώτο ημίωρο της συνεδρίασης, αυτή τη στιγμή ενισχύεται 0,54% στις 2.818,15 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,2:1, με 67 τίτλους σε θετικό έδαφος, 30 σε αρνητικό και 53 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 78,50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,15 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.