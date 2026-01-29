Συμβούλιο ΥΠΕΞ ΕΕ: Στην ατζέντα η ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες ενδέχεται να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ.

«Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις στο Ιράν και περιμένω επίσης ότι θα εντάξουμε το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο. «Αν ενεργείς ως τρομοκράτης, πρέπει να αντιμετωπίζεσαι ως τέτοιος», πρόσθεσε.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν για την κατάσταση στο Ιράν, όπου, σύμφωνα με ΜΚΟ, περισσότεροι από 6.000 ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί. Αναμένεται να υιοθετηθούν κυρώσεις σε βάρος ανώτερων ηγετών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να υιοθετηθούν κυρώσεις κατά 15 ατόμων που εμπλέκονται στην καταστολή και στη λογοκρισία του διαδικτύου και κατά έξι οντοτήτων - κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ταξιδιωτική απαγόρευση προς την ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ. Επιπλέον, θα επιβληθούν κυρώσεις σε άτομα και οντότητες που συνδέονται με τη στρατιωτική υποστήριξη του Ιράν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το IRGC υπόκειται σε κυρώσεις από την ΕΕ ήδη από το 2021, σε απάντηση στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Συνολικά, περίπου 230 άτομα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών υπουργών, και περίπου 40 οντότητες έχουν υποστεί κυρώσεις από την ΕΕ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι κυρώσεις έχουν έκτοτε επεκταθεί λόγω των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν και της υποστήριξης της Τεχεράνης προς τη Ρωσία στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται επίσης να συζητήσουν την ένταξη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, όμως για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο χρειάζεται ομοφωνία μεταξύ των «27». Ευρωπαίος διπλωμάτης χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ ευαίσθητη», καθώς δεν είναι συνηθισμένο ένας κρατικός οργανισμός, όπως το IRGC, να χαρακτηρίζεται τρομοκρατικός.

Αν και το Παρίσι είχε προηγουμένως φανεί απρόθυμο να υποστηρίξει μια τέτοια καταχώριση, ο Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι «η Γαλλία θα υποστηρίξει την ένταξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων». Κατά την άφιξή του σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν» και κάλεσε τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν τους κρατούμενους και να τερματίσουν τις εκτελέσεις που συνεχίζουν την καταστολή - την πιο βίαιη στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν.

Μέση Ανατολή - Γάζα - Συρία

Εκτός από το Ιράν, το Συμβούλιο της ΕΕ θα συζητήσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, το πέρασμα της Ράφα, το οποίο παρακολουθείται από την αποστολή Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ (EUBAM), θα μπορούσε να ανοίξει ξανά για τους ανθρώπους και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των στρατοπέδων που φιλοξενούν μαχητές του Daesh, βρίσκεται επίσης στην ημερήσια διάταξη των υπουργών. Σύμφωνα με μια πηγή, οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να συζητήσουν τρόπους για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των στρατοπέδων, ώστε να μην υπάρχουν δραπετεύσεις.

Ουκρανία

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα ενημερωθούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τον Ουκρανό ομόλογό τους, Αντρέι Σιμπίχα για τις τελευταίες εξελίξεις. Την ώρα που οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής λύσης βρίσκονται σε εξέλιξη, οι ρωσικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές συνεχίζονται αμείωτες. «Παρακολουθούμε τις συνομιλίες στο 'Αμπου Ντάμπι, όμως από τη ρωσική πλευρά συμμετέχουν μόνο στρατιωτικοί εκπρόσωποι που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να λάβουν αποφάσεις. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ρωσία δε σκέφτεται σοβαρά την ειρήνη. Το ακριβώς αντίθετο: βομβαρδίζει τον ουκρανικό πληθυσμό, αφήνοντάς τον στο κρύο, με στόχο να τον εξαναγκάσει σε παράδοση. Γι' αυτό και ένα από τα ζητήματα που θα συζητήσουμε είναι η ενεργειακή στήριξη που μπορούμε να τους προσφέρουμε», ανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος, Κάγια Κάλας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία. . Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο θα διαθέσει τα κεφάλαια αυτά για την αγορά εξοπλισμού, με ορισμένα κράτη-μέλη να επιμένουν ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα, ενώ άλλα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και από τρίτες χώρες.

Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να εξετάσουν το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο την έγκρισή του στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ