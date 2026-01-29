Η Κίνα είχε το 2025 τις περισσότερες ημέρες με υψηλή θερμοκρασία που έχουν καταγραφεί ποτέ

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και η ακραία ζέστη έγιναν πιο έντονες, αυξάνοντας κινδύνους, όπως αυτοί των πλημμυρών και φυσικών καταστροφών.

Ο ετήσιος εθνικός μέσος όρος θερμοκρασιών στην Κίνα κατέγραψε ρεκόρ για δεύτερη χρονιά το 2025 υπολογιζόμενος στους 10,9 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά την περσινή χρονιά υπήρξαν επίσης οι περισσότερες ημέρες με υψηλή θερμοκρασία που έχουν καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Αρχή της Κίνας.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε και κατά την οποία η μετεωρολογική αυτή αρχή έδωσε στη δημοσιότητα το κλιματικό της δελτίο για το 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού αυτόν τον μήνα, η περσινή χρονιά βρίσκεται μεταξύ των τριών θερμότερων που έχουν καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.

Ο ετήσιος μέσος όρος θερμοκρασίας της Κίνας έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά από το 1961 που άρχισαν να τηρούνται αρχεία σε πανεθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις κινεζικές μετεωρολογικές αρχές.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και η ακραία ζέστη έγιναν πιο έντονες, αυξάνοντας κινδύνους, όπως αυτοί των πλημμυρών και φυσικών καταστροφών.

Η μέση θερμοκρασία των 10,9 βαθμών Κελσίου το 2025 ισοδυναμεί με αυτήν του 2024, η οποία ήταν η υψηλότερη ετήσια μέση θερμοκρασία που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, σύμφωνα με την ίδια αρχή. Η Κίνα χαρακτηρίζει ημέρες με υψηλή θερμοκρασία αυτές κατά τις οποίες καταγράφονται θερμοκρασίες 35 βαθμών Κελσίου ή υψηλότερες.

Από τα τέλη Ιουνίου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου παρατηρήθηκαν υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την κεντρική και ανατολική Κίνα και ο μέσος όρος βροχόπτωσης ήταν κατά 4,5% υψηλότερος από τα φυσιολογικά επίπεδα, σημείωσε η ίδια αρχή.

Η ποσότητα και η διάρκεια της βροχής ήταν επίσης από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί στη βόρεια Κίνα, ενώ οι φθινοπωρινές βροχές στη δυτική Κίνα ήταν οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Αρχή της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ