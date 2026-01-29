Παπασταύρου: Συνάντηση για τον Κάθετο Διάδρομο αερίου με πρωτοβουλία ΗΠΑ

Το αμέσως επόμενο διάστημα οι ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα, σύμφωνα με τον Υπουργό ΠΕΝ.

Στην ατζέντα συνάντησης των υπουργών Ενέργειας των χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βρεθούν παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αξιοποίησης του πρότζεκτ.

Αυτό επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Athens Energy Summit, προσθέτοντας πως ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί βασική υποδομή για την αντικατάσταση του ρωσικού αερίου. Ωστόσο, τα έως τώρα περιορισμένα αποτελέσματα των δημοπρασιών καταδεικνύουν ότι χρειάζεται να λυθούν τα «αγκάθια» που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή της αγοράς.

Αναφορικά τις συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq Energy από τη Βουλή, για την παραχώρηση των 4 μπλοκ σε Νότια Κρήτη και Νότια Πελοπόννησο, ο Υπουργός τόνισε ότι η υπογραφή τους θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Επομένως, στη συνέχεια θα κατατεθούν στη Βουλή για κύρωση.

Όπως σημείωσε, η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε διάστημα μόλις 11 μηνών από την εκδήλωση ενδιαφέροντος αποτυπώνει τη βούληση της ελληνικής πολιτείας να προχωρήσει δυναμικά στην έρευνα και αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού υδρογονανθράκων. Με την κύρωση των συμβάσεων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στις πρώτες έρευνες, οι οποίες αναμένονται εντός του 2026.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε επίσης τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μέτρα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, με τις σχετικές ανακοινώσεις να τοποθετούνται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε τη συμφωνία των δύο κυβερνήσεων για επικαιροποίηση των τεχνικο-οικονομικών παραμέτρων του έργου, εξέλιξη που θα διευκολύνει την καλύτερη αξιολόγησή του από πιθανούς επενδυτές. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της μετοχικής βάσης, σημειώνοντας ότι καταγράφεται ενδιαφέρον από επενδυτές στις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, το οποίο αναμένεται να αποκτήσει πιο συγκεκριμένη μορφή μετά την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης. Όπως ανέφερε, ο ανάδοχος της σχετικής μελέτης αναμένεται να ανακοινωθεί εντός Φεβρουαρίου.