Τουρκία: Σεισμός 6,1 βαθμών στο Μπελίκεσιρ - Κατέρρευσαν κτήρια

Φόβοι ότι υπάρχουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Ελλάδα και σε άλλες γειτονικές χώρες.

Σεισμική δόνηση που σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu ήταν έντασης 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε απόσταση 49 χιλιομέτρων από το Μπελίκεσιρ της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Η δόνηση που σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είχε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων, έγινε αισθητή και σε γειτονικές χώρες όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, ενώ υπήρξαν αναφορές ακόμα και από περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας και της Ρουμανίας.

Ο Ali Yerlikaya, υπουργός Εσωτερικών της χώρας, δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν αρχικά θύματα, ωστόσο πολλά κτίρια φέρονται να κατέρρευσαν.

Τον κύριο σεισμό ακολούθησαν άλλες δονήσεις με την ισχυρότερη- μέχρι στιγμής- να καταγράφεται στα 4,6 Ρίχτερ.

Οι πρώτες εικόνες από την πόλη του Μπελίκεσιρ δείχνουν την κατάρρευση ενός κτηρίου, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους ενώ επικρατεί πανικός.

Πάντως αν και οι αρχικές, ανεπιβεβαίωτες, αναφορές έκαναν λόγο για αρκετές καταρρεύσεις κτηρίων, οι τουρκικές αρχές αναφέρουν ότι οι ζημιές δεν είναι τόσο εκτεταμένες. Εικόνες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι αρκετά κτήρια έχουν υποστεί ζημιές από τη δόνηση.

Η δόνηση ανάγκασε και τους κατοίκους άλλων τουρκικών πόλεων - όπως για παράδειγμα της Σμύρνης και του Αϊδινίου- να βγουν έντρομοι στους δρόμους.

