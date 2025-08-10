Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνελήφθη 44χρονος για θερμές εργασίες στο Μαρκόπουλο Αττικής

Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ. Aύριο στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοντά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Αττικής, ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν στο «5 - Κατάσταση Συναγερμού».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, ημεδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Στον 44χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

