Θεσσαλονίκη: Θάνατος 85χρονου λουόμενου στην Επανομή

Η σορός του 85χρονου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 85χρονος από την περιοχή Πάλιουρα της Επανομής στη Θεσσαλονίκη και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν (ΚΑΡΠΑ) από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε.

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από τις λιμενικές Αρχές, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, Σάββατο 9 Αυγούστου, και η σορός του 85χρονου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Προανάκριση για τα αίτια του θανάτου του διεξάγεται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

