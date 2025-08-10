Αντιπρόταση ΕΕ -Ουκρανίας στο σχέδιο Πούτιν για την Ουκρανία

Η αντιπρόταση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα βασίζεται στις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ουκρανία απάντησαν στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Βλαντίμιρ Πούτιν με μια αντιπρόταση, την οποία δηλώνουν ότι πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο για τις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η αντιπρόταση αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα βασίζεται στις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και του διεθνούς δικαίου, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Ρωσίας να διατηρήσει εδάφη που κατέλαβε από την έναρξη του πολέμου.

Καθώς αναμένεται η συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, η Ευρώπη και η Ουκρανία απάντησαν στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Πούτιν με μια αντιπρόταση που θέλουν να αποτελέσει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τη Δύση, το σχέδιο του Πούτιν –που προτείνει κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα τη διατήρηση από τη Ρωσία μεγάλων τμημάτων ουκρανικού εδάφους– δεν αποτελεί βιώσιμη βάση για ειρήνη. Αντίθετα, η αντιπρόταση των ευρωπαϊκών κρατών και του Κιέβου:

Απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός χωρίς παραδοχή απωλειών εδαφών από την ουκρανική πλευρά.

Ζητά τη συμμετοχή της Ουκρανίας ως ισότιμου εταίρου στις διαπραγματεύσεις και όχι ως παρατηρητή.

Θέτει ως κόκκινη γραμμή οποιαδήποτε συμφωνία που θα νομιμοποιεί ρωσική κατοχή ουκρανικών περιοχών.

Περιλαμβάνει προτάσεις για διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας, ενδεχομένως ακόμη και με ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή σύμφωνο αμυντικής προστασίας.



Ο Πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι «οποιαδήποτε απόφαση για την ειρήνη που λαμβάνεται χωρίς την Ουκρανία δεν είναι ειρήνη αλλά συνθηκολόγηση», ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο Γερμανός Καγκελάριος Σολτς, επιμένουν ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας είναι αδιαπραγμάτευτος.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία που επιβραβεύει την επιθετικότητα δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες διεθνείς κρίσεις - αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα στηρίξουν μια διμερή συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας που παρακάμπτει την Ευρώπη και την Ουκρανία.

