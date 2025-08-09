Τραμπ: Στις 15 Αυγούστου η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε περί ενδεχόμενης «ανταλλαγής εδαφών» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:28

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα, προσθέτοντας πως λεπτομέρειες για αυτό θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε περί ενδεχόμενης «ανταλλαγής εδαφών» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσο έχουν προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις ως αυτό το στάδιο.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως το ζήτημα «είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο». «Μιλάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια (...) θα ανακτηθεί μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Κρεμλίνο: Αρκετά λογική επιλογή η Αλάσκα

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα επιλογή που χαρακτήρισε «αρκετά λογική» από πλευράς του ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τον Γιούρι Ουσακόφ, συνεργάτη του ρώσου προέδρου.

Ακόμη, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Ζελένσκι: Δεν θα παραδώσουμε έδαφος στους κατακτητές

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP