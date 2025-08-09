Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Καταδικάζει και απορρίπτει το σχέδιο του Ισραήλ για την επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης του στη Γάζα

Η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων εμπεριέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ακραία δραματικής κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής καταστροφής, αναφέρει το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Η Ρωσία καταδικάζει και απορρίπτει το σχέδιο του Ισραήλ για την επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης του στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο των Εξωτερικών.

“Η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων και των σχεδίων που προκαλούν την καταδίκη και την απόρριψη εμπεριέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ακραία δραματικής κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής καταστροφής”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του το ίδιου υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

