Σαμαράς: Αυτό θα ήθελε η Λένα μας

Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε αντί στεφάνων στην κηδεία της κόρης του, τα χρήματα να διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Την επιθυμία του και της οικογένειας του εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς, αντί στεφάνων στην κηδεία της κόρης του Λένας που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, τα χρήματα να διατεθούν για την ενίσχυση κοινωφελών σκοπών.

Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός:

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Υπενθυμίζεται ότι Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, θα πουν συγγενείς και φίλοι τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.