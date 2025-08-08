Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη τα τροποποιημένα δρομολόγια πλοίων που είχαν παραμείνει δεμένα στην Αττική

Σε εξέλιξη τα τροποποιημένα δρομολόγια πλοίων που είχαν παραμείνει δεμένα στην Αττική
Σε κάθε περίπτωση οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα δρομολόγια, θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών ή τα λιμεναρχεία, μιας και γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει.

Ήδη έχουν αναχωρήσει από τον Πειραιά κάποια δρομολόγια, ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εκτελεστούν και μερικά ακόμη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας για Άνδρο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, ενώ στην ώρα τους θα αναχωρήσουν οι πρωινοί ταξιδιώτες από το λιμάνι του Λαυρίου.

Αυτά με τα έως τώρα δεδομένα, καθώς σε κάθε περίπτωση οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα δρομολόγια, θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών ή τα λιμεναρχεία, μιας και γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί σήμερα Παρασκευή (08/08), βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενώ πολλοί ταξιδιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς τα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Πλοία
Ακτοπλοΐα
Νησιά

