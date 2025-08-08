Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Αττικής λόγω θυελλωδών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι και τις 12 το μεσημέρι βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Πειραιά εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, που αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Όσοι επέλεξαν να αναχωρήσουν σήμερα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού στάθηκαν τυχεροί αφού τα δρομολόγια των πλοίων πραγματοποιούνται κανονικά.

Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφήνας αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου για τις Κυκλάδες. Αντιθέτως, τα δρομολόγια για Μαρμάρι αναχωρούν κανονικά.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο ενώ για το λιμάνι του Λαυρίου υπάρχει απαγορευτικό για Κύθνο αλλά και για την πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα.

Το Λιμενικό ζητά από τους πολίτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρίες για τις νέες ώρες αναχώρησης προκειμένου να μην προσεγγίζουν τα λιμάνια όπου ήδη παρουσιάζεται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα εξαιτίας των εκατοντάδων οχημάτων που παραμένουν εκεί λόγω των ακυρωμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ