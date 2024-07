Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Στάρμερ: Είμαστε έτομοι να δουλέψουμε μαζί

Συγχαρητήρια στον επόμενο πρωθυπουργό του Ην. Βασιλείου Κιρ Στάρμερ έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής στο X.

Συγχαρητήρια στον επόμενο πρωθυπουργό του Ην. Βασιλείου Κιρ Στάρμερ έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής στο X. Διαβεβαιώνει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμοι «να δουλέψουμε μαζί για να βαθύνουμε περαιτέρω τη στενή φιλία και συνεργασία μεταξύ των χωρών μας».

Congratulations to @Keir_Starmer on winning the UK general election. The Greek Government is ready to work together to further deepen the close friendship and cooperation between our countries. 🇬🇧 🇬🇷

