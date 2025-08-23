Ειδήσεις | Ελλάδα

Μεγάλη πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας - Επιχειρούν 7 εναέρια

Newsroom
Έντονη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

