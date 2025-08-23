Στο ΑΑ+ διατηρεί τις ΗΠΑ η Fitch

Επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ στο "AA+" την Παρασκευή η Fitch, τονίζοντας τις ανησυχίες για την αύξηση των επιπέδων χρέους.

Επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ στο "AA+" την Παρασκευή η Fitch, τονίζοντας τις ανησυχίες για την αύξηση των επιπέδων χρέους.

Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και τα αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους περιορίζουν την αξιολόγηση των ΗΠΑ, ακόμη και αν η αύξηση των εσόδων από τους σαρωτικούς δασμούς Τραμπ αναμένεται βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο φέτος, ανέφερε η Fitch σε ανακοίνωσή της.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματά τους, το αυξανόμενο βάρος του χρέους ή την επικείμενη αύξηση των δαπανών που συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού», επεσήμανε ο οίκος.

Παράλληλα, αναμένει ότι το έλλειμμα της κυβέρνησης θα μειωθεί στο 6,9% του ΑΕΠ το 2025 από 7,7% το 2024, λόγω της ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης, της σταθερής απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς και της αύξησης των δασμολογικών εσόδων.

Επίσης, προβλέπει ότι τα δασμολογικά έσοδα θα εκτοξευθούν στα 250 δισ, δολάρια φέτος, από 77 δισ. δολάρια το 2024, ενώ μακροπρόθεσμα, αναμένει αύξηση των ελλειμμάτων, με τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να αυξάνεται στο 127% έως το 2027 από 114,5% στο τέλος του περασμένου έτους.

«Το μοντέλο δυναμικής του χρέους της Fitch δείχνει ότι η μεσοπρόθεσμη πορεία του χρέους παραμένει ανοδική, αυξάνοντας την ευπάθεια των ΗΠΑ σε μελλοντικά οικονομικά σοκ», υπογράμμισε ο οίκος.