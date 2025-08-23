Σε bull market τα crypto - Ρεκόρ όλων των εποχών για Ether

Το Ether μέτρησε ράλι 15% στα 4.866,73 δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 4.866,40 δολαρίων που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Νέο ιστορικό υψηλό μετά από σχεδόν 4 χρόνια σημείωσε το Ether, με το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα να επωφελείται από την ανανέωση της ζήτησης, στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Το Ether μέτρησε άλμα 15% στα 4.866,73 δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 4.866,40 δολαρίων που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 (πλέον επιδίδεται σε διόρθωση -2,61% στα 4.701 δολάρια).

Το Ether μετρά ράλι άνω του 40% φέτος, ξεπερνώντας το Bitcoin, ακόμη και καθώς το ναυαρχίδα των crypto κατακτά νέες κορυφές μετά την εξασφάλιση της υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, άνοιξε την πόρτα για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ενώ μιλούσε στο Συμπόσιο του Τζάκσον Χολ. Υπενθυμίζεται πως το Bitcoin έφτασε σε νέο ρεκόρ λίγο πάνω από 124.500 δολάρια στις 14 Αυγούστου.

Τα χαμηλότερα επιτόκια συχνά οδηγούν τους επενδυτές σε assets υψηλότερου κινδύνου με μεγαλύτερες αποδόσεις, όπως μετοχές και κρυπτονομίσματα. «Για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, η αντίδραση ήταν γρήγορη και θετική», επεσήμανε η Kαταλίν Τισάουερ, επικεφαλής έρευνας στην Sygnum Bank μιλώντας στo Bloomberg. «Στον σημερινό ανοδικό κύκλο που καθοδηγείται από τη ρευστότητα, οι επενδυτές σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τα "σήματα" και οι δηλώσεις του Πάουελ προσέφεραν το ιδανικό περιβάλλον» πρόσθεσε.

Πάντως, ο Πάουελ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων και άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα προχωρά με προσοχή (σ.σ. το οποίο σημαίνει πιθανότατα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 μονάδες βάσης όπως περιμένει μερίδα αναλυτών) καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δασμών και των «σαρωτικών αλλαγών» σε φορολογία και μεταναστευτική πολιτική στην οικονομία.

«Το βασικό μας επιτόκιο βρίσκεται πλέον 100 μονάδες πιο κοντά σε ένα ουδέτερο επίπεδο σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας καθώς και άλλων δεικτών της αγοράς εργασίας μας επιτρέπουν να προχωρούμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στην πολιτική μας. Παρ’ όλα αυτά και καθώς η νομισματική πολιτική παραμένει σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογούν προσαρμογές στη στάση μας»,

«Παρ' όλο που η αγορά εργασίας φαίνεται να είναι ισορροπημένη, πρόκειται για ένα περίεργο είδος ισορροπίας που προκύπτει από μία αξιοσημείωτη επιβράδυνση τόσο στην προσφορά όσο και στην ζήτηση εργαζομένων. Αυτή η ασυνήθιστη κατάσταση υποδηλώνει ότι οι κίνδυνοι πτωτικής πορείας για την απασχόληση αυξάνονται. Και αν αυτοί οι κίνδυνοι επαληθευτούν, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα», σημείωσε.