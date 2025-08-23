Reuters: «Καρατομήσεις» στην κορυφή του Πενταγώνου - Ο Χέγκσεθ απέπεμψε 3 ανώτατους διοικητές

Η απόλυση εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων Τραμπ για απομάκρυνση στρατιωτικών, στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών και διπλωματών που διαφωνούν με την πολιτική του.

Tον επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών (DIA), αντιστράτηγο Τζέφρι Κρους και δύο ακόμη υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές (του διοικητή των εφέδρων του Πολεμικού Ναυτικού και του επικεφαλής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων Ναυτικού), απέπεμψε o υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με tο Reuters. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης στελεχών στο Πεντάγωνο.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, σχολίασε: «Η απόλυση ακόμη ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας υπογραμμίζει τη επικίνδυνη συνήθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες πληροφοριών ως τεστ αφοσίωσης αντί για εγγύηση ασφάλειας της χώρας». Η απόλυση εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων Τραμπ για απομάκρυνση στρατιωτικών, στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών και διπλωματών που διαφωνούν με την πολιτική του.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι εκκαθαρίσεις εντάσσονται σε σχέδιο μείωσης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού και αντιμετώπισης της «πολιτικοποίησης» των υπηρεσιών πληροφοριών. Δύο ημέρες πριν από την απόλυση του Κρους, η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ, ανακοίνωσε — κατ’ εντολή Τραμπ — την αφαίρεση των διαβαθμίσεων ασφαλείας από 37 νυν και πρώην στελέχη των υπηρεσιών.

Οι αφαιρέσεις διαβαθμίσεων έχουν ενταθεί κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, περιλαμβάνοντας ακόμη και τον Τζο Μπάιντεν και την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Παράλληλα, η Γκάμπαρντ προχώρησε σε την πρώτη μεγάλη αναδιοργάνωση της υπηρεσίας της, περικόπτοντας το προσωπικό κατά 40% έως την 1η Οκτωβρίου, με εξοικονόμηση άνω των 700 εκατ. δολαρίων ετησίως.