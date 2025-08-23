Γάζα: 500.000 άνθρωποι αντιμέτωποι με λιμό - Άμαχος πληθυσμός το 83% των νεκρών

Άμαχος πληθυσμός το 83% των νεκρών. Περισσότερο από 2 εκατ. άνθρωποι σε έκτακτη ανάγκη. 1 στα 4 παιδιά με οξύ υποσιτισμό.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στην Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με λιμό σύμφωνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, μετά από μία νέα ανάλυση Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (κατά IPC) που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 22/8. Πρόκειται για τον πρώτο επίσημα χαρακτηρισμένο λιμό, στη Μέση Ανατολή, που αναμένεται να διευρυνθεί από τη λωρίδα της Γάζας κεντρικά και νότια, στις περιοχές Deir Al Balah και Khan Younis, τις προσεχείς εβδομάδες.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), η Unicef, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού του ΟΗΕ (WFP) και ο ΠΟΥ κάνουν έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους. Οι συμμετέχοντες φορείς υπογραμμίζουν ότι ο λιμός πρέπει να αντιμετωπιστεί και να σταματήσει άμεσα, δίνοντας έμφαση στο γεγονός πως στη Γάζα βρίσκεται κυρίως εγκλωβισμένος άμαχος πληθυσμός, με το Ισραήλ να αρνείται τα αποτελέσματα της έκθεσης και να τα χαρακτηρίζει ψεύδη.

Άμαχος πληθυσμός το 83% των νεκρών

Κι ενώ η Ισραηλινή επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας- που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο-δεν αναμένεται να γίνει πριν από τα μέσα Σεπτέμβρη, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για λιγότερους από 20 ομήρους που έχουν μείνει ζωντανοί στον θύλακα. Την ίδια ώρα η βρετανική εφημερίδα Guardian σύμφωνα με δεδομένα του Ισραηλινού στρατού, χαρακτηρίζει τον πόλεμο στη Γάζα από τους πλέον αιματοβαμμένους των τελευταίων ετών, με το 83% των νεκρών να είναι άμαχος πληθυσμός.

Περισσότερο από 2 εκατ. άνθρωποι σε έκτακτη ανάγκη

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 640.000 άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταστροφικά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας φάσης 5 στη Γάζα. Επιπλέον, 1,14 εκατομμύρια άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή θα βρίσκονται σε φάση 4 (έκτακτης ανάγκης) και ένας πληθυσμός 396.000 ανθρώπων θα βρίσκεται σε φάση 3 ανθρωπιστικής κρίσης, με την κατάσταση να είναι ακόμα χειρότερη στα νότια του θύλακα. Η Rafah δεν λήφθηκε υπόψη στην ανάλυση καθώς έχει εκκενωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος, με τον ΟΗΕ να υπογραμμίζει πως συνιστά έγκλημα πολέμου η μετεγκατάσταση των αμάχων εν τω μέσω εχθροπραξιών.

1 στα 4 παιδιά με οξύ υποσιτισμό

Ο υποσιτισμός στα παιδιά της Γάζας αυξάνεται με καταστροφικό ρυθμό, με 12.000 παιδιά να κατηγοριοποιούνται ως άκρως υποσιτισμένα, μόνο μέσα στον μήνα Ιούλιο από τον ΟΗΕ. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό υποσιτισμένων ανήλικων που έχει καταγραφεί και είναι 6πλάσιος από τα αντίστοιχα δεδομένα του περασμένου Ιανουαρίου. Σχεδόν 1 στα 4 παιδιά στη Γάζα υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό-την πιο θανατηφόρα μορφή με καταλυτικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΗΕ, τα παιδιά σε κίνδυνο να πεθάνουν από υποσιτισμό αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα (από τέλη Μαϊου σε τέλη Ιουνίου) από 14.100 σε 43.400.

Αντίστοιχα στοιχεία για τις έγκυες γυναίκες κάνουν εκτίμηση για μεγάλη αύξηση των περιστατικών υποσιτισμού από 17.000 τον Μάιο σε 55.000, έως τα μέσα του 2026, με ένα στα πέντε νεογνά να γεννιέται ήδη πρόωρο και λιποβαρές. Μετά από 2 χρόνια πολέμου, διαρκούς εκτοπισμού και την κατάρρευση όλων των ζωτικών δομών και των συνθηκών υγιεινής, οι εγκλωβισμένοι στον Παλαιστινιακό θύλακα βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοκληρωτική στέρηση τροφής. Για να κηρυχθεί σε μια περιοχή λιμός θα πρέπει να έχει ξεπεραστεί το όριο σε 3 παράγοντες: στην ακραία στέρηση τροφής, τον οξύ υποσιτισμό και την αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τον υποσιτισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότερο από το 39% του πληθυσμού της Γάζας περνούν ολόκληρες μέρες χωρίς καθόλου τροφή με τους ενήλικους να μένουν νηστικοί για να δώσουν ό,τι φαγητό βρουν στα παιδιά τους. Παράλληλα το 98% της καλλιεργήσιμης γης έχει καταστραφεί και 9 στους 10 κατοίκους έχει υποστεί επανειλημμένο εκτοπισμό από την κατοικία του.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ολέθρου πληθαίνουν οι ασθένειες και κυρίως τα περιστατικά ανθεκτικών λοιμώξεων με τον πυρετό, τις αναπνευστικές λοιμώξεις και την διάρροια να θερίζουν τα παιδιά. Όπως επισημαίνουν ο Γενικός Διευθυντής του FAO, QU Dongyu και η Εκτελεστική διευθύντρια του WFP, Cindy McCain, WFP Executive Director, τα σημάδια του επερχόμενου λιμού στην Γάζα ήταν ορατά εδώ και μήνες και δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο, για την ανάληψη δράσεων. Σημειώνεται ότι είναι ο πρώτος λιμός που κηρύσσεται επίσημα στη Μέση Ανατολή.